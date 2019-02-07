一九六八年十二月十八日，有馬克思主義史學家之稱的老革命翦伯贊在文革中被反覆批鬥，夫妻雙雙服毒自殺，至今五十年矣。比起那些國家級革命元老，翦伯贊的地位和名氣，大概是得不到官方有甚麼紀念活動的，何況現在當局對文革已頗為「敏感」，據說已在教科書和「輿論導向」方面盡量低調，不那麼「深惡痛絕」了，甚至有人還要「重新審視文革」，挖掘它有甚麼「正面積極的意義」了。



翦伯贊革命資歷甚老，上世紀三十年代秘密加入中共，一邊在劉少奇領導下從事中共「地下工作」，一邊在學術方面以馬克思主義研究中國歷史，著述甚豐。中共建政後更十分活躍，他雖然是我黨「馬克思主義史學家」，但一些思想和觀點並不合毛皇帝的心意，有「政治不正確」之嫌。



一九六五年，毛皇帝發動文革，對身邊幾個筆桿子說：「一些知識分子，甚麼吳晗啦、翦伯贊啦，愈來愈不行了。」毛皇帝稱，「我的意見，還要打倒甚麼翦伯贊呀、侯外廬呀等等一批才好，不是打倒多了。這些人是資產階級、帝王將相派。」毛還說，「吳晗和翦伯贊等人是共產黨員，也反共，實際上是國民黨。」



毛皇帝為甚麼這樣痛恨翦伯贊呢？只因思想觀點問題嗎？看來未必，大概翦伯贊本人應知謎底。原來，另一位早年和翦伯贊政治背景、學術道路類同、關係密切的中共史學家呂振羽，在一九六三年參加完一次學術研討會後被秘密逮捕，要他「作證」一九三五年「國共兩黨談判合作抗日」時，劉少奇「充當內奸」。當年翦伯贊和呂振羽都是劉少奇線上的人，呂振羽被審訊八百多次，堅決不作偽證。文革中，翦伯贊也被「中央專案組」連續逼供，要他為劉少奇作「內奸」偽證，翦也堅決不作。



看來，毛皇帝早在一九六三年就為打倒劉少奇尋求突破口，受難者是黨內史學家，然而他們都是硬骨頭，有古風，以他們的史學知識和黨內經驗，當然知道自己被整，實乃捲入了峰層內鬥，這樣的悲哀古今皆同。