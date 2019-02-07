水能載舟，亦能覆舟。去年訪港旅客達到破紀錄的六千五百多萬人次，其中內地旅客突破五千萬人次，對這個所謂「亞洲國際都會」無疑是一件好事。旅客多，意味着香港還有吸引力，也意味着財源廣進，這不是值得高興嗎？然而，有些香港人並不認為這是好事，反而因為旅客擾了他們的「清淨」而怨聲載道。反對派政客乘機煽風點火，挑撥離間，導致驅客行動死灰復燃，鬧得滿城風雨。



沒錯，隨着高鐵及港珠澳大橋先後開通，內地旅客進一步增加，確實帶來一些亂象，東涌擁擠了，土瓜灣人滿了，九龍城爆棚了，據說連大學也受到滋擾了，內地旅客彷彿成了洪水猛獸。但實際上，這些亂象主要是因為香港旅遊設施不足、港府安排不當引起，怎能遷怒於旅客？



尤其將水貨亂象全部算在內地旅客頭上，更是本末倒置。從事水貨活動的絕大多數是香港居民，反對派及本土組織刻意將矛頭對準內地人，肆意謾罵，極盡侮辱，分明是為了製造對立，激化矛盾。反觀南亞裔假難民到處非法擺賣，霸佔橋底，甚至作奸犯科，把香港搞得烏煙瘴氣，反對派及本土組織卻裝聾作啞，視而不見，這豈止是雙重標準，簡直是助紂為虐。



香港枉稱「好客之都」，其實部分香港人自私自利，唯我獨尊，將內地旅客視為呼之即來、揮之即去的玩物，根本不知「好客」為何物。過去深圳居民「一簽多行」，這班香港人嫌太多，於是改為「一周一行」，他們依然不滿意，又要求改為「一年八行」甚至「半年一行」。與其如此，何不乾脆閉關自守？老實說，世界上值得旅遊的地方多的是，這班人繼續胡攪蠻纏，只會令旅客漸漸遠離香港。香港經濟一直依賴所謂四大支柱，隨着物流業風光不再，金融業優勢減弱，旅遊業儼然成為「單天保至尊」，萬一連這根支柱也垮掉，香港還能依靠甚麼？還有多少老本可以吃？