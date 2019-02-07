特朗普希望與習近平見面，就中美貿易談判敲定協議，為自己攞彩，但中美峰會在哪舉行卻有爭議。美國鷹派反對特朗普到中國，其中就包括以製造「中國崩潰論」聞名的章家敦，他咬牙切齒地說：「中國人，盜竊美國技術，中國人是有史以來最大的盜賊。」



當章家敦咒罵中國人是盜賊的時候，他肯定忘了自己的身份。其實，章家敦祖籍中國江蘇，他本人亦在上海、香港等地工作近二十年。但這位仍然姓「章」的中國人後裔特別憎恨中國，特別希望中國崩潰，罵起中國人來也比正宗的洋人更狠更辣。說他是漢奸，一點不冤枉。



同樣在中美貿易戰中幫美國說話，為美國打擊華為、引渡孟晚舟鼓掌叫好的，還有一群香港人。漢奸黎就特別擔心洋主人被中方忽悠，近日特登在爛果報撰文，提醒主子要注意中方玩花樣，一副為「效犬馬之勞不惜肝腦塗地」的奴才模樣。至於李漢奸，則年年越洋過海哭秦庭，唱衰香港與中國，他更揚言「日日做漢奸」、「有需要就做漢奸」，不以為恥，反以為榮。在兩個老漢奸洗腦下，此地小漢奸輩出，頗有青出於藍而勝於藍之勢。



背叛國家民族的人，哪兒都有，但從來沒有一個民族如中國人那樣，背宗欺祖者特別多。漢代宦官中行說因不滿朝廷派他做「和親」使者，出使漠北，揚言必對漢朝不利，後來他果然投靠匈奴，成為有據可考的漢奸「鼻祖」。打那之後，他的徒子徒孫層出不窮，如石敬瑭、秦檜、吳三桂、汪精衞等，日本侵華期間，為侵略者效勞的偽軍人數超過侵略軍本身，這在世界史上無出其右，是中華民族之恥。



直至今日，在海外罵中國最狠最兇、好作驚人之語的仍然是那些中國人，除了恥於中國人身份，彰顯自己是已經西化的「文明人」，也是為了討洋人歡心，博得洋狗餅。