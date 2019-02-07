農曆正月初二為車公寶誕，新界鄉議局主席劉業強按習俗，昨早率領沙田鄉事委員會代表到沙田車公廟為香港求籤祈福，求得第八十六號中籤：「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸。」解曰：「出入謹慎，家宅不吉，自身平安，求財不遂。」劉業強對於籤文解曰「家宅不吉」，他的看法是只要市民同心協力，排除萬難，必可修成正果。



大會解籤余師傅只解首句「石田為業喜非常」。他說香港有先天條件，後天環境亦不錯，市民聰明勤勞，如何令香港向前發展則需要社會同心，但其後三句籤文他未有解釋。第二句「畫餅將來未見香」，車公「開示」不就是預言「明日大嶼」只是畫餅嗎？至於第三、四句，基於善良意願，或可解作只要人人有信心，就會知道田耕可以耘，餅食亦充腸，但籤文卻解曰「求財不遂」！



每年車公誕為香港求籤祈福，過去都是由政府官員主持，○三年之後改由鄉議局主席代勞。○三年時任民政局局長何志平求得九七年之後首支下籤，解曰「凡事不吉」，當年爆發沙士疫症，經濟蕭條，七月一日更有五十萬人上街遊行倒董，並抗議《基本法》廿三條立法。一二年正值特首選舉，時任鄉議局主席劉皇發抽得廿九中籤：「何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分；但管信邪修正外，何愁天地不知聞。」那個時候的香港，果真是「滿城人不像人鬼不像鬼」！



台灣也有農曆新年到廟宇祈福求籤的傳統習俗，位於台灣南部的王爺廟南鯤鯓代天府，今年大年初一循例求國運籤，不料抽完一輪六十甲子籤均未獲三聖筊，破建廟紀錄，令今年國運籤開天窗，民眾當然認為絕非吉兆。蔡英文隨後在臉書上說：國家的運勢取決於全民，新的一年，只要我們上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行！



所謂「知易不占，善易不卜」，求得好籤要講運氣，求得上籤只是心安，求得下籤而氣餒乃是自招煩惱。「不問蒼生問鬼神」是中國傳統，古之帝王最重要的一個職責是主持祭祀，保佑萬民，祈求風調雨順。到了現代，台灣領導人不論藍綠，每年都要主持春秋二祭。在專制帝王統治時代，一切天象都被披上神秘面紗，與鬼神有關，也被視為是上天對帝王的警示。



唐代詩人李商隱有一首詩《賈生》：「宣室求賢訪逐臣，賈生才調更無倫。可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神。」據說是李商隱借古諷今，暗喻本該「問蒼生」的漢文帝「問鬼神」，忽視了賈誼這樣懷有「治世之才」的賢臣。



不用問鬼神，「禍福無門，唯人自招」就是當下香港的寫照！