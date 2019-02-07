大年初二，新界鄉議局按習俗到沙田車公廟為香港求籤祈福，結果求得八十六號中籤：「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸。」解曰「家宅不吉，求財不遂」，場外解籤師傅直指是下籤。其實，只要與本報為林鄭求得的黃大仙「太白撈月」籤文作出比對，即知今年香港在林鄭帶領下一切都是畫餅充飢、太白撈月一場空。



車公籤文跟現時香港的情況可謂異常脗合，第一句「石田為業喜非常」，反映了香港一直食老本，港產官僚不思進取，反而沾沾自喜，卻不知「石田」已是廢土，不論怎樣灌溉也不會種出農作物，惟有不斷畫餅充飢，欺騙市民有美好的未來。問題是，畫出來的餅終究只是想像之物，不可能飽肚，切合港府施政一味靠吹，從不兌現。



君不見，林鄭口說志不求易、事不避難，事實剛好相反。最近鬧得不可開交的公院醫生人手荒，人們要求引入海外醫生解決問題，林鄭未打已投降，不敢動醫界利益奶酪；狗年年尾接連有多項政策跪低更是施政樣樣廢的典型，包括收緊長者綜援門檻一跪再跪、三隧分流方案出師未捷身先死、向合資格市民派錢派至怨聲載道等。中央念茲在茲的廿三條立法，林鄭又以社會未有共識為由，一味使出拖字訣。至於港鐵沙中線問題之多，超乎想像，卻無一個主事官員問責，志不求易、事不避難不知從何談起。



湊巧的是，林鄭硬推的「明日大嶼」，本報早就不厭其煩地指出，這個沒有二、三十年不可能成事的計劃，不止勞民傷財，直情是畫餅充飢，耗盡香港財政儲備，到頭來市民得個吉，不是跟車公警示一致嗎？



勿謂言之不預也。車公又好，黃大仙也罷，俱已發出警告，港府還要逆天而行，林鄭還要自以為好打得，縱然一時三刻有「武則天賞花」之勢，到最後必然是海市蜃樓一吹即散。