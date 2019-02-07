今年立春日與大年初一只相差一天，東方報業集團習慣在立春前後為香港運求籤，鄉議局則在年初二求籤，由是連日以來，靈籤洶湧而出，佔據了不少新聞頭條。呵呵！筆者湊趣臨時兼職，這幾天就在本欄開檔，充當一回解籤人吧。



溫故知新，談今年的車公籤前，且看去歲車大元帥對香江的預示有否占驗？去年主事者糊塗，將求港運與沙田運的兩籤掉轉，我們當然不能將錯就錯，仍該以原本求得者為準。原為港運求到的是第四十一籤，文曰：「攝衣欲過灘頭海，轉計回來怕濕身；人若不信辛苦事，何能取得保安寧。」



回思去年，沙田區倒沒見到甚麼「怕濕身」之事，這三字用作形容特區政府卻恰是妙到毫巔，故說車公老爺神耳如電，祂的預示真不容你亂說亂掉。



特首林鄭月娥與律政司司長鄭若驊都惜身如玉，她倆是橫渡小溪也想乘水陸兩用車的人，怕濕身怕得要命。前特首梁振英的UGL事件不立案起訴，壹傳媒創辦人黎智英涉嫌恐嚇記者案一拖再拖，管治班子前畏虎後畏狼，全然沒為政者應有的魄力。



去歲有數十年一遇的颱風「山竹」來襲，華南地區滿目瘡痍，鄰近的澳門、深圳都宣布風災後翌日停工，獨獨港府「既冇膊頭又冇腰骨」，停工與否竟交由僱主、僱員自行決定，結果導致市面交通亂作一團。即使風已過、雨已停，不可能再沾濕其身，林鄭及特區班子卻仍要緊抓簑衣斗笠，咱們的官老爺就是這樣一副德性。



今年車公賜予的靈籤想必也跟從前一樣，會狠狠戳中港府弱點，港運籤文的頭兩句已可圈可點，曰：「石田為業喜非常，畫餅將來未見香」，一望而知是應時應景。政府覓地建屋的計劃講得美輪美奐，到頭來卻只如畫餅充飢，不切實際，看來市民想安居樂業，仍是遙不可及的夢。