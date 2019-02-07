勞福局局長羅致光不久前在其網誌大談「以訛傳訛」，稱在現實生活中，以訛傳訛基本是常態，現今社交媒體更是其促進者。誠然，社交媒體的傳送量驚人，尤其是一傳十、十傳百的傳下去，若然訊息本身是錯的，搞到「謊言重複一千遍，就會成為真理」，的確好大鑊，古時「曾參殺人」便是個好例子。



曾參的母親對兒子的品行甚有信心，起初不信來人說「曾參殺人」，可是第三個人也說曾參殺人，以訛傳訛發生了威力，連曾母也在劫難逃，她驚惶失措收拾了盤纏，心想殺人可是大罪啊，搞不好會株連上身，於是拿着扶梯從隔壁翻牆逃走了！俗語說「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，證諸母子親情，賢如曾參，慧如曾母，亦不能違抗人性「自私的基因」。



羅局長又話，有很多由「以訛傳訛」而產生的所謂「普通常識」，或是「習非成是」；他強調並非想澄清甚麼，因為「澄清會被視為死撐，相關的澄清不但鮮有流傳，更會被愈描愈黑」。



羅局長看來是「有感而發」，相信佢唔會為「六十歲仍是中年」再諸多解釋，既然「習非成是」，個個七、八十歲基層市民「中年」過後，相信仍會積極搵工！老朽並非好辯，皆因好辯有時亦會愈辯愈黑。之不過，早輪醫管局公布三宗醫生睇漏病人X光片肺陰影，涉事多名醫生包括內科、外科及急症科，竟一再睇唔到病人肺有陰影，其中一個病人不幸逝世，另兩人仍在治療。醫管局成立的調查委員會主席王耀忠歸咎醫生「感知落差」，他解釋，可能是急症科醫生要即時作臨床決定而察覺不到影像有異，或同時要處理很多臨床工作，照顧兩、三名病人而分散注意力喎。



如此「感知落差」若然「習非成是」，以訛傳訛是常態，咁就死得人多！尼采說過，「說謊乃生命之必須」；今天「感知落差乃睇漏眼之必須」，病人只好「認命」！