「眾志」近期不斷製造事端，繼早前違法闖入政府總部後，近日又在維園年宵攤檔上公然出售印有侮辱國歌字句的產品，更離譜地高唱貶損國歌的歌詞。「眾志」荼毒路過的學生，聲稱學生跟隨他們唱出經篡改、醜化的國歌，「可獲折扣優惠」購買「眾志」的年宵產品。



雖然這些低級趣味產品乏人問津，但並不代表可姑息「眾志」醜化國歌的劣行。「眾志」衝政總、辱國歌、播港獨，豈可零成本？



然而，食環署竟然對「眾志」在年宵攤檔侮辱國歌視若無睹，既不把關拒「獨」，也不及時終止「眾志」的租約協議，這是怕事兼失職。去年十一月被記者問到維園年宵攤檔是否不可售賣印有港獨、自決等字眼的商品時，食環署官員表示，不贊成在政府場地的年宵花市內有涉及港獨的行動。



食環署官員對維園年宵攤檔售賣港獨產品，連「反對」和「違法」的話都不敢說出口，只表示「不贊成」，難怪「眾志」如此囂張。



「眾志」以下三濫舉動攻擊《國歌法》、侮辱國歌，必須為其幼稚行為承擔責任。篡改歌詞及公然侮辱國歌明顯已觸犯正在審議的《國歌條例草案》。「眾志」的企圖顯而易見，就是在立《國歌法》前千方百計去抹黑、侮辱國歌，由於《國歌法》不設追溯期，變相鼓勵「眾志」肆無忌憚侮辱國歌。



事件反映政府需要檢視《國歌法》是否應該設立追溯期，以制止搞事分子在法例通過前搞事。



《國歌法》的立法目的是維護國歌的尊嚴，使市民尊重國歌，同時兼顧香港的普通法法律制度以及香港的實際情況，市民普遍都認同立法，終院首席法官亦曾表示司法人員宣誓時應該奏唱國歌。社會各界贊同立法保護國歌之際，「眾志」卻以侮辱國歌為樂，香港絕不能縱容如此挑釁國家主權的行為。