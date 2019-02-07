美國總統特朗普宣布，第二次「特金會」將於本月二十七至二十八日在越南舉行。特氏強調，若不是他當選總統，美國早就和北韓爆發戰爭，但同時承認美朝在無核化問題上仍有大量工作處理。



先打「預防針」，特朗普顯然是要做好期望管理工作。眾所周知，自去年在新加坡舉行的首場美朝峰會以來，北韓除了象徵式拆毀部分核設施外，在無核化方面並無實質性進展，恰恰相反，媒體曾引述政府消息指，平壤某大型研究中心有異常活動，而該設施正是北韓過去建造聲稱射程達美國本土的洲際彈道導彈的所在。



針對朝鮮半島無核化問題，特朗普迄今拿得出手的「成績」無非幾項，一是北韓沒有再進行導彈試射；二是被北韓扣留的人質獲得釋放；三是韓戰期間陣亡美國將士的遺骨得以重歸故土。特氏近一段時間在內政方面頗多阻滯，建圍牆不得要領且被民眾視為政府停擺的元兇，民望跌至上任以來新低，共和黨基層民眾的支持率也出現下滑，這就不由得特朗普不着急。



以往特朗普自恃「民氣可用」，倒過來脅迫共和黨人跟隨他的指揮棒起舞，基層民意支持一旦出現鬆動，特氏隨時被「同志」唾棄。際此內患嚴峻之時，亟需外交上尋求突破以求「沖喜」，金正恩何等聰明，相信對特氏的「隱衷」心領神會，相信不會胡亂衝撞特氏的紅線，特別是不會重新進行導彈試射，至於在核武發展方面，很可能會盡量保持低調，以「進三步退兩步」的方式進行。



特朗普的如意算盤是：一方面大吹朝鮮半島的和風，撈取政治油水，向國民顯示自己是名副其實的「偉大交易者」，他的確能完成歷任總統所不能完成的任務；另一方面，美國在東北亞的盟友──南韓和日本均心知肚明，所謂朝鮮半島無核化，即使不是無米粥，至少也是姿勢大於實際，在此情況下，自然更難離開美國的軍事保護傘，特朗普最終又得以大發戰爭財，面子裏子皆有。



就在特氏宣布第二次「特金會」不久，美韓就分擔駐韓美軍費用方面原則上達成協議，南韓將由每年向美方支付約八億五千萬美元，增加至十億美元。事實上，雙方這一輪軍費談判進行得並不順利，自去年三月起一共進行了十輪談判。去年底特氏突然宣布美軍從敍利亞撤軍，原因是不會再為「別人的戰爭」浪費美國的人力物力，當時有傳華府下一步將考慮從南韓撤軍。這就難怪有南韓媒體抱怨，特氏放風要從南韓撤軍，企圖製造恐怖氣氛，目的是迫使韓方繳交更多保護費。



特朗普政府對待北約的態度也是如出一轍，他一再投訴美國替北約抵禦俄羅斯，卻為他人作嫁衣裳，承擔大部分軍費，美國不能再忍受被北約「佔便宜」。但其實所謂俄國的威脅，很大程度是美國一手造成，堪稱「自我實現的預言」。例如，華府單方面退出《中程導彈條約》，迫使俄國重回冷戰時代軍備競賽老路，結果是兩強相爭，歐洲遭殃。一句話，作為世界警察，當然是天下愈亂愈好。