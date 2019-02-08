世界視線：多條戰線同進行　特朗普玩火自焚

二月剛開始幾天，涉及美國政府的新聞已經填滿各個媒體，範圍跨越美歐亞，全都是影響深遠的大事。美國總統特朗普同時開動多條戰線，急於求功之心顯而易見。



首先中美貿易談判的回響與反應陸續浮現；引渡華為太子女孟晚舟的司法程序已正式啟動；美俄先後暫停履行《中程導彈條約》義務，令歐洲安全響警號；委內瑞拉政變，美國介入並揚言隨時採取軍事行動；由一月尾延至二月五日發表的國情咨文，特朗普重提圍牆撥款，威嚇本月中後期可能再次停擺，而壓軸的是，本月二十七日特朗普將與北韓領袖金正恩在越南舉行第二次特金會。



華府暫時在貿易戰及華為事件都佔先機，但牽涉的金錢利益以萬億計，不能掉以輕心。委國政變與《中導條約》風波表面上風馬牛不相及，但實際上背後都是美俄在鬥法。美國預告退出《中導》，宣稱因為莫斯科違反條約，而若非俄羅斯攔路，美國與盟友早揮軍直入加拉加斯，推翻馬杜羅政權。現在按兵不動，顯然是盡可能不與俄國作不必要衝突。特氏在國情咨文力陳過往十九年在中東作戰的損失，包括逾七萬士兵傷亡，消耗軍費七萬億美元，轉頭又稱須加強軍事投資以保優勢，說白了，賺錢的仗流血也要打，賠本的仗不要預他的份。



所以他自誇「若不是自己當總統，早已和北韓開戰」，其實也是有他的道理，過往的美國總統都正義朋友上身，特氏決心摒棄「世界警察」的包袱，與金正恩直接對話，避免擦槍走火，雖然首次會面只有協議沒進展，令人懷疑他們於本月二十七日越南再次會面的實際作用，但若視作美國總統的緩兵之計，也未嘗不可。



此刻特朗普心中，最大的敵人並非外國，而是自家反對派民主黨，邊境圍牆是面子工程，非建不可，石屎圍牆變鐵欄已經是罕見地委屈求全，他在國情咨文說需要團結，應該是向民主黨伸出最後的橄欖枝，聯邦政府臨時撥款協議在二月十五日屆滿，屆時不出招，美國人民必會覺得總統是無牙老虎。這個二月就像是特氏的中期考試，多線出擊，掛一漏萬，隨時玩火自焚。