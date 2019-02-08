產評：喜慶過後返現實　美息嗌減露危機

今天是年初四，港股掀開豬年首個交易日，相信投資者也要重拾心情，再戰缸湖。過節期間，縱使民間祝賀語滔滔不絕，惟美國總統特朗普仍高調制華，並與聯儲局主席鮑威爾共進晚餐。與此同時，聯儲局前主席耶倫對全球經濟論調較三周前更淡。看來喜慶過後，終須返回現實。



據悉，鮑威爾在晚宴後，強調聯儲局任何決定都不會受政治因素影響，顯然是要維護央行的獨立性，免受市場質疑。不過，無論如何，問題也來了！皆因他的論調短短六周就出現天翻地覆式轉變，由去年十二月中明言今年仍可能加息兩次，到過年前轉軚暗示今年未必加息，被視為收水措施之一的「縮表」進程也可能停止。事有湊巧，耶倫的論調也在三周內更趨悲觀，近日首次提及美國可能要減息，並揚言目前全球境況似一五至一六年。這樣的變調可謂極不尋常。



事實上，環球已有不少徵兆預示經濟前景大不如前。撇除眾所周知的貿易戰及英國脫歐，值得關注的是素有全球經濟晴雨表之稱的波羅的海乾散貨指數，自一月十八日至二月五日已連跌13天，累瀉近42%，若與去年七月創下的四年高位相比，更累冧近六成，創兩年新低。由於該指標主要反映原材料付運量，意味全球基建及製造業急速下滑，無疑在警示一場非常真實的經濟危機逼近了。



歐洲經濟「火車頭」德國昨公布，去年十二月工業產出竟按月再跌0.4%，與預期增長0.8%大相逕庭，並連跌四個月，反映去年第四季經濟有機會負增長。由於去年第三季已出現收縮，一旦上季繼續不振，就代表經濟步入衰退，與問題多多的意大利睇齊，整個歐洲隨時拖累全球。



美國方面，縱使特朗普不斷吹噓，惟美國一月失業率升至4%，為一六年後罕見連升兩個月，亦為衰退先兆。因自一九四八年以來，衰退往往在失業率見底後的一至十六個月內來到。換言之，若美國失業率確認在去年十一月的3.7%見底，經濟最遲明年三月前確認轉衰。近日就有調查顯示，美國小企業樂觀情緒創一六年以來最差，僅14%料今年經濟將改善，36%則估再惡化。



豬年來到，又是拿起水晶球的時間，歷來豬年港股皆升，今年就必升？以狗年為例，往績預言港股要麼飆三成，要麼瀉三成，結果是挫一成。所謂「空穴來風，未必無因」，別輕視聯儲局前任及現任主席近日變調，減息實非佳兆，投資者宜謹慎為上。