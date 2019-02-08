神州觀察：公僕心中無蒼生　不信馬列信鬼神

春節期間，全國各地寺廟香火極旺，除了民眾祈福保佑家人平安，更有不少香客是官員及其親屬。中紀委三令五申嚴禁黨員幹部參與迷信活動，結果都是耳邊風。



農曆新年前夕，北京原常務副市長李士祥、哈爾濱商業大學原副校長高虹、海南師大旅遊學院院長馮樹祝，分別被開除中共黨籍和公職，除了違紀違法外，官方通報中，都特別點出三人曾長期搞封建迷信活動。



眾所周知，中共是無神論者，黨員不能信仰宗教，不能參加宗教活動，黨紀早有明確規定。但黨紀是一回事，信仰是另一回事，當今近九千萬中共黨員，真正相信馬列的有多少只有天知道，而拜鬼神信大師則絕對不在少數。國家行政學院早前調查顯示，內地有一半縣處級官員相信「相面」、「周公解夢」和「求籤」，講風水、學算命、求卦問卜成為時尚。



中紀委曾披露，湖南省長沙市金融辦原副主任周練軍，多次開公車攜家人赴寧鄉回龍山等地的廟堂燒香、求神、拜佛、求籤，並將求得的十張所謂「吉籤」隨身攜帶。湖北省咸寧市城市建設資金管理中心原副主任佘朝禮，請「風水大師」為其打卦預測工作、生活等吉凶情況。更荒誕的還有，中紀委曾通報某市一名主管宗教事務的副市長，每逢重要節日必到寺廟燒「頭香」，後來發展到每天出行都要算一算，看往甚麼方向走更「吉利」。連分管宗教事務的官員也迷信，可見內地官場迷信到了何等程度。



事實上，內地官場因腐敗而迷信、因迷信而更腐敗的醜聞早已屢見不鮮，上至位高權重的正國級官員，下至村黨支部書記，例如前政治局常委周永康找和尚看面相、看風水，前重慶市委書記孫政才向道士請龍袍，其他省部級官員更不計其數。



所謂迷信，有迷才有信。只不過官員們迷的是權力，信的也是權力，而官員們迷信帶來的是可怕的信心危機、信仰危機，這亦證明官方信仰在不少黨員幹部心中已淡然無存，對金錢與權力的貪婪追求成為官場的普遍價值，為人民服務的信念被拋到九霄雲外。



尤其是追逐金錢的社會風氣導致公僕人人想發財，個個想升官，於是，占卜官運、求神拜佛成為官員信奉的超自然力量。不管中紀委如何三令五申，嚴禁黨員幹部燒香拜神，官員依然是酒肉穿腸過，鬼神心中留。



官場迷信風水，也折射出當局用人制度的缺失。由於官員升遷未能做到公平、公開和透明，加上官場的不穩定性，一些官員將仕途和前程寄託在風水之上。也可以說，內地官員非經民主產生，因此眼中沒有百姓，只有背景、運氣和滿天神佛。