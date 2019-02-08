功夫茶：最低工資難餬口　吹噓政績唔知醜

各位看官，正所謂相嗌唔好口，尋日初三赤口，最好梗係拜完車公去食好嘢嘞。係咪八餸一湯、白飯任裝呢？如果係嘅話，功夫茶真係恭喜你呀，因為各位都係年年有餘、生活幸福嘅一群。



香港米貴，居大不易，對於基層嚟講，餬口都有困難，遑論大魚大肉吖。嗱，唔係亂噏㗎。一項調查比較咗五十二個有推行最低工資嘅國家及地區，購買可維持一個成人基本營養所需嘅八種糧食，包括奶、麵包、米、蛋、芝士、家禽及牛肉、生果、蔬菜，所需開支佔最低工資嘅比例，再將有關比例由低至高排名。結果香港排名廿七，每月花費一千六百多港元，以最低工資月入六千九百港元計算，約佔四分之一。



香港排喺中下游位置，比排喺末席嘅尼日利亞、菲律賓等第三世界好小小，但比較吓澳洲、愛爾蘭及英國等排位靠前嘅國家，就簡直無地自容，因為呢啲地方只需用不足一成嘅收入比重就買齊呢啲基本糧食，就知香港百物騰貴，一樣係最低工資，生活質素大不同。唔好忘記，食飯貴仲係其次，最重皮係「住」呢一環，求其租個豆腐膶咁細嘅劏房，已經耗盡一個月嘅最低工資，真係顧得食顧唔到住，顧得住又顧唔到其他，怎一個慘字了得！



講到底，家陣最低工資時薪只得三十四個半咁大把，即使五月一日調整至三十七個半，依然少得可憐，難為一班月薪高過美國總統嘅高官不以為恥，仲沾沾自喜將最低工資視為天大政績，簡直唔知醜字點寫。



大家有眼見，最低工資由曾蔭權爵士時代訂立，佢老哥最鍾意黐住富豪飲飲食食，點可能真係關心基層死活吖；上屆梁振英政府都係一擔擔，仲拍晒心口話要推出標準工時添，結果係點，大家心照。到咗自詡關顧基層嘅林鄭上場，講得好聽「與民同行」，其實最叻喺乞兒兜搶飯食，連貧窮長者嘅綜援金都要打劫。



特區政府特喺邊度？咪就係特別刻薄寡恩，特別嫌貧愛富囉，指望呢班高高在上嘅高官憐貧問苦，造福基層，仲慘過切咗佢哋忽肉。僭建司長鄭若驊就係一個人辦，上任一年，外訪開支突破一百萬，揮霍民脂民膏眼都唔眨一下；住獨立屋仲唔滿足，係都要僭建貪到盡，呢啲咪叫人心不足蛇吞象囉。呢類不知民間疾苦嘅廢官比比皆是，港府施政堅離地，搞到天怒人怨就係咁解。



最好笑係，政務司司長張建宗話日後推出民生政策要由用家角度出發，確保貼地喎，好似發現新大陸咁款。講多無謂，食多會滯，港產官僚統統收最低工資，試吓過非人生活，咁就最貼地嘞。