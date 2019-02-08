正論：體育館一拖廿年　康文署胡混度日

車公靈籤之靈驗，早已被事實所證明，而車公批給豬年香港的「話梅止渴」靈籤又是一針見血，不得不令人欽服。見微知著，港府口口聲聲重視康體發展，高官更藉運動員斬金奪銀而爭相往臉上貼金，然而在發展康體設施方面卻光說不做，言而無信，不少計劃從市政局年代拖到現在仍然是紙上談兵，這不是「話梅止渴」又是甚麼！



市政局是港英時代三級議會的其中一級，九九年被董建華政府「殺局」，有關功能由食環署及康文署取代。市政局消失，當年劃定的康體藍圖也被打入冷宮，譬如大埔第六區有一幅六千七百平方米的土地，原計劃興建體育館，但一直未動工，早年更被批出短期租約，作為「臨時」停車場，不料「臨時」了足足二十年，簡直匪夷所思。



直至前年，有關康樂項目才被港府納入「五年計劃」，五年內完成可行性研究。注意，目前只是「可行性研究」而已，是否可行尚有變數，退一步說，就算有一天開始動工，何年何月建成使用還是天曉得。港府食言而肥，欺騙公眾，不可避免地激起民怨，正如大埔新峰花園的一名居民指出，當年買樓時，售樓書上標明鄰近地皮會興建體育館，因此特意挑選面對體育館的單位，而那時女兒尚未出世，如今女兒已十八歲，體育館仍未見影。



大埔體育館「難產」並非個案，類似的政府閒置土地隨處可見，不少淪為老鼠蚊蟲的樂園。將軍澳南海濱長廊的一幅地皮，面積逾萬平方米，本規劃為水上活動中心，至今仍然是亂石滿布的爛地。屯門天后路以南的兩幅空地，本擬興建草地足球場、籃球場、滑板場及太極廣場，去年當局將大部分土地改劃房屋，保留小部分建康樂設施，滑板場及太極廣場等計劃被「走數」。



香港人口持續增長，民眾的健康意識、對生活質素的要求不斷提升，但相關康體設施建設嚴重滯後，衍生了不少矛盾。以運動場為例，政府明文規定每二十至二十五萬人，應該擁有一個具四百米全天候跑道的運動場，但人口超過六十六萬的觀塘區，目前只有一個運動場，而人口更密集的油尖旺及港島中西區更不設運動場。再如，每五萬至六萬五千人應享有一個體育館，惟人口接近五十萬的屯門只有五個相關設施，根本不成比例。公共康體設施嚴重供不應求，近年一再出現霸場炒飛亂象，說到底，康文署就是始作俑者。



體育館「畫餅充飢」二十年，這是甚麼概念？當年，互聯網還是新生事物，中國人還沒有登月；如今，網絡通訊已進化至第五代，第六代已在研發，而嫦娥飛船多次上太空，更已抵達月球背面。人們實在難以理解，難道建體育館居然比登月還難，比互聯網更新換代更複雜嗎？



山中方一日，世上已千年。港府官僚有如老僧入定，躲在冷氣房中渾然不知時代變化，康體設施一拖再拖，正是高官胡混度日，香港蹉跎歲月、競爭力每況愈下的見證。