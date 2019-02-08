美國在東歐地區部署反導系統，以支持烏克蘭與俄羅斯在烏東地區的武裝衝突。在表面看來，美國的目的是制約俄羅斯，但是其最終目的是為了阻撓俄羅斯與德國以及與歐盟的合作。



對德國與歐盟而言，軍事威脅最大的來源是俄羅斯。這是有二、三百年歷史的證明，更主要的是俄羅斯與東歐屬斯拉夫民族，且有蒙古因素及德國、法國等中西歐國家的日耳曼傳統，在文化與政治上有所分別。在歐洲的領域裏，無論是法國或德國，在統一歐洲之後，下一步便是進攻俄羅斯，因為這既可免除東面之憂，也可進一步向亞洲擴張。



英國在法德背後也一直搗亂牽制，但無論是拿破崙帝國還是統一後的德國，都是以攻擊俄羅斯為先，對付英國為次。或許是因英國土地狹小，資源有限，又有英倫海峽之阻，對付英國，倒不如先對付其海外的殖民地，特別是素稱歐洲糧倉的北非，和二十世紀發現的中東油田。後者與俄羅斯在阿塞拜疆巴庫的油田也連成一體。



美國替代英國作為全球霸權國家，便繼承了與俄羅斯爭霸的做法。可是歐洲在兩次大戰的衰敗已無復當年之勇，再由美國與俄羅斯分割，其影響力與作用已大跌。



西歐變成美國附庸之國，可是隨着蘇聯與東歐崩潰，歐洲再次統一，歐盟發展便是朝歷史回歸，差別只是在於德法的對立變成德法的合作。沒有戰爭，只有經貿社會發展，歐洲要從二十世紀的衰落復甦起來，便有所加快。



由此而產生兩個問題：一是歐洲怎樣與美國重定關係，不可能繼續作美附庸，要變成平等的盟友。美國願意嗎？二是俄羅斯在普京之後復興，卻不可能回復沙俄和蘇聯時代的強盛，規模力量實際次於歐洲，便不再存在對歐洲的威脅。歐盟以和平與經貿合作解決法德的世仇，亦可以同樣方法消解與俄的歷史恩怨。歐俄合作，或德法與俄合作便進入議程。



特朗普上台後，對歐洲壓迫加重，也對俄國作軍事挑戰。對歐洲而言，美國不肯平等看待盟友，對俄挑戰，卻把戰爭的風險帶到歐洲。歐洲難民一例已證明美國為傷害歐洲而陰謀地把中東難民引來。美國對歐洲沒有盟友的道義，歐洲怎應對美國還存有道義之心呢？



現時的經濟政治是美國在遠，美國也不願與歐洲平等合作；俄羅斯、巴爾幹半島、北非在近，不把鄰邦的關係改善，和平共處，歐洲可以怎樣進一步發展？至少應避開美國挑起的戰火所產生的禍延。