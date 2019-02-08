特朗普的前任奧巴馬總統在力推《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）》時坦言，「要讓美國而非中國來書寫全球經濟規則」。這時的中國已在國際貿易、世界經濟、全球產業鏈、高科技製造業等方面舉足輕重。美國人早已看出了中國的威脅，要以政府力量調整國家打壓中國。不過，那時的奧巴馬政府比較「溫和」，如何具體布局、從何下手也未成系統，只是指出了一個大的戰略方向。



事實上，特朗普上台之初，他和美國政府也沒有一下子找到真能打擊中國、阻止中國未來書寫全球經濟規則的系統性和關鍵性的方法，而地產發展商出身的特朗普對國際貿易和經濟發展的知識更極為有限，他只是本能和直觀的從數字上感覺，中美貿易讓美國吃了大虧，連年巨額赤字讓中國佔了大便宜。因此，他要大喊大叫並着手開打對華貿易戰，特朗普對中國經濟發展為何「威脅」了美國的「深層次原因和功能」了解不多。



在美國一項調查中顯示，「在環太平洋地區，美國製造業產品進口中，來自中國的佔比，已從百分之三點六猛增到百分之二十六點一」，令特朗普政府極為驚懼不安，發現「中國已經成長為全球產業鏈上的中心角色」。這已經「不僅是單純的貿易問題，而是國家競爭的戰略問題」，關乎誰來「書寫未來的全球經濟規則」。而華為在引領世界未來經濟和高科技智能產業鏈方面已是中國的龍頭和世界同行的翹楚。



既然中美貿易戰乃國家行為，美國自然不惜動用國家力量、政府力量全面打擊華為，此乃對中國高科技、製造業採取的「斬首行動」，於是，特朗普政府的對華貿易戰已經直指所謂中國的經濟結構和國家發展戰略。因此，中美貿易談判也根本不是「消除貿易逆差」、「達到貿易平衡」可以了結，美國人要的是釜底抽薪，斬草除根。



北京對此當然了然於胸，對關乎國家主權、安全及核心利益的問題根本讓無可讓。下臨深淵，去此一方，即無死所，怎麼能讓？只有死拚到底，才有生路！