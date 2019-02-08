求籤問卜，玄之又玄。今年車公賜予香港一支「中籤」，實為下籤，寓示「畫餅充飢」，可謂凶多吉少，這既是最近港府朝令夕改、一跪再跪的寫照，更是香港回歸以來蹉跎歲月、一事無成的縮影。香港本是風水福地，具有各種得天獨厚的優勢，因此成為舉世矚目的東方之珠。可惜好景不常，這些年來港府管治混亂，政治爭拗不斷，經濟發展停滯，民生貧富懸殊，社會怨氣沖天，福地儼然變成亂地。於是許多人開始懷疑，香港是否氣數已盡，以致屢遭厄運，連求籤問卜也無法遂心如意？



事有必至，理有固然，一個地方的興衰成敗往往有迹可尋。過去香港之所以能夠成功，不只因為有天時地利，更有人和，有團結一致的獅子山精神；而今之所以諸事不順，則是因為歷屆港府或無能或弱勢，導致深層次矛盾不斷惡化，社會紛爭，內鬥內耗，消磨了香港的凝聚力和競爭力。家和萬事興，家衰口不停，一個社會整天吵吵鬧鬧，怎麼可能有運行！



如古人所說，天之所降曰災，人之所致曰禍。香港的亂象正是如假包換的人禍，尤其是最近鬧得沸沸揚揚的收緊長者綜援申請門檻、派錢一塌糊塗、三隧分流方案半途而廢、公立醫院人手短缺、沙中線工程偷工減料等等，無一不是因為港府無能所致。而司法不公引發的種種亂象，更是令人瞠目結舌，律政司司長鄭若驊其身不正，知法犯法，而且包庇反中亂港勢力，連漢奸黎涉刑事恐嚇東方記者案也石沉大海，導致法治精神蕩然無存。香港名義上實施「港人治港」、「五十年不變」，實際上是「餘孽治港」、「五十年不管」，而這正是所有亂象的主要根源。



三分人事七分天。人們在徬徨無助的時候，往往喜歡求籤問卜，希望神明指點迷津，偏偏這些年香港得到的籤文大都凶多吉少，令人愈發無奈。也許，這就是香港擺脫不了的宿命，港人只能自求多福。