有道是：「人間私語，天若聞雷；暗室虧心，神目如電」。人間的悄悄話，聽在上蒼的耳中有如打雷一樣響亮；做了虧心事，在神靈的眼中好比閃電一般明徹，寓意是欺人易，欺天難。從黃大仙斷正林鄭月娥今年的運程是「太白撈月」一場空，到車公賜予香港豬年「話梅止渴」靈籤，其應時應景之精準，斷人斷事之神奇，令人連連驚嘆。



車大元帥賜予香港的是第八十六籤，籤文是「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸」。又是「話梅止渴」，又是「石田耕耘」，又是「畫餅充飢」，簡直是一詠三嘆，說的都是同一個意思，即香港未來一年諸事不順，心雖想，事難成，到頭來又是一場空歡喜。



各位看官，籤文是不是與現實十分脗合，無比靈驗呢？港府拓土建屋不是就近取材，放着那麼多農地、棕地、權貴俱樂部不用，偏要捨近求遠，推出一個沒有二十年、三十年都不會見效的「大嶼願景」，同海市蜃樓沒分別；再看四千元派錢方案，一年快過去了，錢是一分未見到，連派申請表都搞到天怒人怨；至於安老欠帳、公立醫院人手不足、基建豆腐渣等問題，無不是老生常談，激起天怒人怨。更不說律政司左手「包庇黎智英」，右手「放生梁振英」，港府對南亞假難民禍港問題亦是視若無睹，令香港禮崩樂壞，烏煙瘴氣，墜入黑暗時代。



可以說，指望港府改善施政，這就好比指望在石頭上種出莊稼一樣，根本不切實際。更可笑的是，高官明明窩囊到極，卻偏偏自我感覺良好，不是將民意批評當成「以訛傳訛」，就是要求各界「不要有港府管治出了問題的錯覺」，簡直醜態百出。



然而，不管香港政府如何以恥為榮，如何巧言令色，車大元帥、黃大仙這兩位護港神靈都看得清清楚楚，聽得明明白白，籤文已是一針見血，港官不怕神靈降罪嗎？