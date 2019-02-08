在一片爭議聲中，美國總統特朗普二月五日發表國情咨文，這是他第二次在眾議院議事廳發表國情咨文演說。特朗普在演說中吹噓自己上任兩年的政績，包括讓美國勞工過更好的日子、領取更高的薪資、少數族裔失業率降至歷史新低，以及發動對中國貿易科技戰和重啟貿易談判，為國家帶來更豐厚的利潤；還有不改初衷，堅持要在邊境建圍牆等。不過，美聯社針對特朗普長達八十三分鐘的演說進行「事實查核」，發現他在邊境安全、經濟、就業等方面吹噓政績，說法與事實不符，或是有刻意誤導民眾的嫌疑。例如他說：「我們最近向二千五百億美元的中國商品加徵關稅，現在我們的國庫接收了數十億美元收入。」美聯社記者的「事實查核」是：「根據美國財務部數據，上一個預算年度國庫確實湧入四百一十三億美元進口關稅收入，但那主要是由美國進口貿易商及消費者承擔，而非外國業者。特朗普的說法有誤導民眾的可能。」



根據美國憲法，「總統應不時向國會提供國情咨文，並對國會審議這些措施提出他認為必要和適宜的建議」。國情咨文是在參眾兩院聯席會議時在國會大廈發表的，總統必須先受到國會邀請進入眾議院會議廳，才能在會議上發表報告。由於特朗普在建造圍牆問題上與國會陷入僵局，聯邦政府運作一度停擺，眾議院議長佩洛西遲遲未邀請特朗普到國會發表國情咨文。特朗普對上一次發表國情咨文的時間是去年一月三十日。



特朗普擺脫美國傳統政黨政治的桎梏，使原有制度失靈。他本來就是政黨政治的挑戰者，當選總統不是靠政黨樁腳，而是靠肆口逞說，在社交平台訴諸民粹來凝聚民意，國家大政方針也完全是以民粹主義為本位。



特朗普掀起中美貿易科技大戰，而且不斷擴大、延續，兩國經濟都受影響，中國去年經濟增長率創廿八年新低，美國經濟今年預計也將下行。特朗普的強勢非主流施政風格，在中美貿易科技大戰佔盡上風，因為他非常精準的擊中要害，重挫中國的經濟及科技發展。中美貿易科技大戰不是兩國的事，而是影響全球的大事。特朗普政府高喊的「美國優先」，讓全球自由化開始走下坡。特朗普偏激急進的經貿政策已經打破了世貿組織所規範的經濟秩序。



隨着全球政治經濟情勢的急劇變動，各國的執政者面臨前所未有的挑戰，政黨熟悉的管治、溝通方式乃至選舉工程，好像都不管用，統治者以人民的不滿、喧囂化為選票，執政黨隨時應聲倒下。台灣的韓國瑜、柯文哲崛起，二○二○年總統大選將陷入混戰，他們都與特朗普有幾分相似！