今年是己亥豬年，香港到處可見豬的裝飾和產品，但在內地，豬卻變成敏感詞。年三十晚播出的央視春晚有超過十一億人收看，惟整晚沒有出現過豬的圖案或祝賀詞，甚至連網民在社交平台發出「豬」字也被屏蔽。豬年無豬，已逐漸成為內地新常態。



有統計指，「豬」這個字在十二年前的○七年春晚，也只被提起過兩次；而再一個十二年、即九五年春晚，「豬」也受到很大程度的審查。



豬年無豬，很大原因與穆斯林有關。眾所周知，回教是中國少數族裔的主要宗教，回教徒禁吃豬肉、視豬為不潔，也是人所共知的事實。有指九十年代曾有官媒刊登過有關回教徒與豬的笑話，觸發過多次動亂，自此為內地政府所警惕；而疆獨組織的恐怖活動屢禁不止，往往導致死傷枕藉，當局不想「豬」成為他們尋釁滋事的藉口，刻意避諱，可說情有可原。



問題是，豬是十二生肖之一，農曆新年也是中國人最重視的節日，為了遷就某些族群而令大部分人過年也不能盡興，這是否製造另一種不公平和冒犯？長此下去，難道要把豬這個生肖刪掉？



不過，別以為只有中國才有如此匪夷所思的事情，西方也不遑多讓。隨着男女平權、種族平等、大愛包容等觀念氾濫成災，言必政治正確，一些在過去沒有問題的字眼現在也變成禁忌。例如「主席」一詞，英文是「Chairman」，但女權主義者認為有性別歧視之嫌，彷彿鼓吹男人才可當主席，於是將man字剷掉，變成中性的「Chairperson」。更有甚者，這些年連「Merry Christmas」也變成政治不正確，因為不是每個宗教都過聖誕節，「Season's Greetings」、「Happy Holidays」遂取而代之。



看台灣媒體不斷嘲諷春晚無豬，又揶揄那是「維尼熊」的決定，不得不慨嘆台灣人實在無知。難怪在全球最無知國家及地區排名中，寶島次次躋身三甲。