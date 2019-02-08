中美兩國的貿易談判已到最後階段，接下來都是具體而技術性的問題，按理不應由兩國元首親自在會上交鋒。但中國國家主席習近平偏在此時想見美國總統特朗普，究竟所為何事，讓我琢磨了好幾天，如今有個不成熟的看法，就是估計習近平在此關鍵時候，想再用一次人情牌。



中美貿易戰開展以來，雖然很多評論認為中方不可示弱，應以硬打硬，還以顏色。這種說法不是全錯，但要把山姆大叔打怕，除非中國肯重拾「八年抗戰」的精神，中華民族最能吃苦，如果有此決心，中國最後多數能迫使美國讓步。



但如今年代不同，大部分人都不願意付出沉重代價，很想速戰速決，可惜速戰而能勝的機會近乎是零，過去半年已充分證明，美方可用的武器多的是，中方可用的則不多。老實的話說出來往往不中聽，我說嘛，北京手上各種牌之中，最有力的就只剩人情牌了。



整個貿易戰過程中有兩個關最難過，上一次是靠習近平動之以情，親自致電請特朗普幫忙解決的，是美方禁止向中資企業中興通訊輸出晶片。如果事情解決不了，進而拓展至其他企業，中國的高新科技業會立即死翹翹。習主席恰在其時打出第一張人情牌，特朗普也允其所請，否則貿易戰可能沒機會延至今天，因為我方早已被技術性擊倒了。



如今另一難關是美國要檢控中資企業華為，又堅持要中國國企開展大規模改革，這些事都觸碰到中方死穴，用別的武器效力不大，故估計習近平想多用一次人情牌。



今次的問題更大，單靠致電特朗普，禮數尚不足夠，所以習大大想親自出頭，當面請對方高抬貴手。我早說過，這招對以往的美國總統未必管用，但特朗普上台後美利堅已由法治變成人治，故人情牌如果用得好，是會奏效的。