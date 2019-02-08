日相安倍晉三豬年向中國頻頻示好，又邀請習近平今年兩度訪日，表示將與中國繼續改善雙邊關係。老朽並不懷疑安倍想與中國改善關係的意願，而中國亦想與日本多做生意。據日媒的統計，二○一八年四月至九月中國地方政府已赴日舉辦了十八場投資說明會，數字超過二○一七年全年總和；又如「中日關係輿論調查」結果也顯示，認為中日關係「不好」的兩國民眾於近八年來首次低於百分之五十。



當然，更難得的是，在敏感議題上中日都表現出相當的克制。一七和一八年都沒有任何日本內閣成員，包括安倍在日本戰敗紀念日參拜靖國神社，這一現象十分罕見，心水清者指出，上一次自民黨執政期間出現閣僚「零參拜」的情況，要追溯到中日「蜜月期」的一九八○年代。至於雙方在巡航釣魚島海域時，都盡量避免發生危險行為，種種迹象都顯示雙方的「融冰」成效。



自從美國開打貿易戰，美國對日本這個「同盟國」，在關稅上亦冇面畀，令日本不能不尋求經濟上多一條出路，故力邀習近平今年訪日，安倍認為習近平若訪日成事，是該國今年主辦二十國集團（G20）峰會成功的關鍵。事實上，日本商界亦強烈要求安倍改善與中國的關係，皆因中國近年已成為了日本最大貿易夥伴和主要遊客來源。



中日關係即使破冰，仍面臨不少潛在的障礙。一方面中日在釣魚島、南海、東海都有重大利益爭端和分歧；另方面安倍又急於修憲，表示將在卸任前修改和平憲法，料這將對日本政局的穩定構成衝擊。再說，中美關係因華為「孟晚舟事件」變得更緊張，要是特朗普給安倍施壓，在安全和經濟上仍依賴美國的日本，能不作「適度調整」嗎？日本難作自主，安倍始終要看特朗普的臉色，加上安倍加強國防和網絡安全防範的舉動，明顯對中國存有相當戒心。兩國難以誠相待，習近平今年會否成功訪日，仍然存在不少變數。