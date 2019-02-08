香港十分重視傳統文化，因此至今仍保留着求籤問卜的傳統習俗。有報章指，仙師在豬年以「高文定守株」一籤，寄語政府在處理假難民問題上不能再守株：「試吓唔好只係坐喺樹下等下一隻兔子，有新方法就有希望。」



根據現時酷刑聲請政策，申請者在司法程序期間，可以「行街紙」在市區自由活動，有申請者拖延司法程序，變相長期居留在港，惟申請者中百分之九十九都是不符合聲請條件的假難民。聲請者在申請失敗後會提出司法覆核，現時本港已積壓三千多宗有關司法覆核的案件，龐大的司法覆核個案對司法體系造成沉重負擔。



假難民拖延留港，反要港人找數，港府五年來花費四十九億港元處理酷刑聲請，而假難民亦為本港帶來治安與民生問題，連累其他合法居留在港的少數族裔人士都遭受歧視，使他們無故被貼上負面標籤，嚴重影響香港的種族共融環境。



世界各地都已收緊難民政策，例如法國、意大利等國家不但在國內設立難民羈留中心，還在難民主要來源國設立相關設施；澳洲禁止難民踏入本土，把難民羈押在離島；美國特朗普不惜令政府局部停擺，都要迫使民主黨同意撥款興建美墨邊境圍牆，表達對難民「零容忍」。



港府卻對假難民過分寬容，未肯研究退出聯合國《禁止酷刑公約》、設立禁閉營、即時遣返觸犯法律的假難民等等的應對措施，而只是加快酷刑聲請鑑別程序。若不取消「行街紙」制度，只會讓假難民有恃無恐，令「行街紙」淪為「犯罪通行證」。



港府除了修改法例防止聲請人濫用司法覆核外，亦要參考外國做法，設定公費法律支援的上限，防止聲請者濫用程序及虛耗公帑，以及立即加設羈留中心，避免部分可能危害香港治安的人士外出參與違法活動，保障市民生活安寧。