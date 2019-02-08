內地在春節前夕有兩起刷屏的新聞，一是國足亞洲盃慘敗出局，主教練納比宣布將離任；二是中國證監會主席再次更換掌門人，由工商銀行董事長易會滿上任，劉士余調任全國供銷總社黨組副書記，不再管債券股票，改管化肥農藥。



除了股市經常像綠茵場一樣慘綠（內地紅漲綠跌）之外，國足與證監會並沒有甚麼關聯，國內的足球俱樂部市場化遠沒到上市的程度，但這兩個機構卻總被相提並論。中國捱罵最多、最難當的兩個職務，一個是國足主教練，一個是中證監主席。多少流淚的球迷、流血的股民，因為國足的敗績和股市的暴跌，而罵翻了教練和主席的祖宗十八代。但納比此番依然帶着中國球迷的尊重離開，因為球迷們也都看透了，世界級的教練也拯救不了中國足球。



劉士余就沒這麼幸運，又被奚落了一番。A股去年下跌近二成五，「熊」冠全球。其實，責任也不能都歸咎到劉士余的頭上。他的處境跟納比其實很類似，「使喚丫頭拿鑰匙——當家但做不了主」。香港人管政府叫作「熱廚房」，中證監的熱度何止高十倍。



國足與中證監的現狀，正是中國改革的縮影，強大的權力無時無刻不籠罩在球場和市場上空，操控着一切。所謂的市場規律則不過像是貼在球場周圍的標語一樣。要搞好足球、股市，方向並非不清楚，方法也不是沒有。各種規劃、綱要、方案、條例堆積如山，但卻是只聞樓梯響，不見人下來。



改革需要動奶酪，動的是官員的奶酪，而改革又需要靠官員來執行。好多改革要真正撬動利益格局，在官員們看來簡直是要揮刀自宮。在民間缺乏有效力量來推動制衡的情況下，改革等於與虎謀皮。老虎高興的時候，自己拔幾根毛下來，美其名曰改革。



去年中國經濟增速創二十八年來新低，股市也是自○八年金融危機後最差的一年。同時，內外交困之下種種結構性問題集中大爆發，可以說改革的最後窗口期已經開啟，不能再關閉甚至遮掩。很多問題的出路，是需要進行基礎性的改革，而不是頭痛醫頭腳痛醫腳的行政調控。



事實上，許多問題恰恰是過度使用行政調控的產物。人為干預，導致市場工具行政化、制度扭曲失真。就像足球，日韓的聯賽機制具有高度的自主性，而中國雖然也標榜以足球協會的方式來運作，但實際上依然只是體育總局屬下的部門而已。踢足球的需要聽打乒乓球的，外行領導內行。股市也一樣，在某些官員眼裏，股票指數跟空調溫度一樣，高低調整，一鍵搞定。股市不僅沒有成為經濟的晴雨表，反而成為肆意掠奪民間財富的收割機，依然是看領導臉色的「政策市」。



儘管官方一直在強調改革不動搖，但國足、股市的改革現狀就擺在眼前。像這樣具有高度共識的問題尚且無法突破，公權力不肯放一條生路還利於民，卻還要再漫天撒大網去改東改西，老百姓的信心和耐心如何經得起一再透支？