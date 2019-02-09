「千億鐵路」港鐵沙中線紅磡站被揭多宗醜聞，連串的工程失誤絕對不是獨立偶然之事，而是反映着由政府到企業，包括專業人士在內的系統性問題。



香港素來自讚是專業水平。無論是政府官員、企業的管理層，以至辦公室與前線的工作人員，層層有專業資格，講究專業主義。而在體制方面，英國的制度，以至落地於香港的制度，在專業主義以外，還加上層層的認證與監督。相互節制、互相監督，還加上不少層次範圍的專業顧問人員的參與。此是英國傳承下來的制度，成本費用較高，但似乎可保證質量、保證安全。



問題是，在制度上層層加上專業的要求，不同級別的專家問責和顧問評審，真的能保證不出問題嗎？



制度可以形式化的設立眾多規矩、準則、程序，但在整個過程裏還涉及權力：企業行使管理的權力、專業人士得法律支持的專業權力、政府行使公權力監督審批的權力。這些權力往往不願受限制，外部的制度制約容易被各種權力衝破，變成徒具形式，只是掩飾權力的藉口。



真正能制約權力的是內在的道德，內在道德使掌有權力的人不敢、不願濫用，不肯用權力破壞制度，以身試法。內在道德也使掌有權力的人對權力所包含的責任嚴格執行，不徇私，不胡作妄為，從而使設計制度的相互監督節制的原意能認真落實，產生應有的效果。



香港近年的失落，不是因為專業資格的不足、權力的不夠，而是從政府到企業、到專業人士、到社會大眾，道德的素養出了問題。或許這就是股市房地產投機造成的壞的示範；或許是香港過於吹捧成功，否定失敗，把成敗看得絕對化、簡單化，因此為了成功便不擇手段；或許媒體的商品化、庸俗化和幼稚化，過度吹噓奢華驕逸的人與事；或許教育也同樣商品化，大學中學爭排名，實際是主其事者的名與利，與教育的原則背道而馳。



教育起不了教化的作用，不是用沉重的考試挫傷年輕人的好學好奇，便是製造只懂考試的尖子精英，不食人間煙火，也不理會社會民生、別人的生死。或許每個社會每個時代都會有相類的批評，香港不比內地、不比美國為劣，但不能據此而不作檢討、整頓、改變。



沙中線的醜聞暴露了香港整個體制的問題，是繼續沉淪，大家胡混度日，還是社會上下嚴肅地檢討？從政府到港鐵，再到承包企業以及專業人士都要認真地將過錯弄清，弄清才可以有改正的機會。