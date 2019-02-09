中國人講究知恩圖報，得到別人的恩惠，應該懂得回報。美國人恰恰相反，他們非但不懂得知恩圖報，反而往往恩將仇報。特朗普日前接受媒體訪問時，一方面讚揚中國在朝核問題上幫了很多忙，包括停止向北韓輸出貨物，另一方面聲稱在關稅戰奏效的情況下，不需要再因朝核問題而在貿易談判向中方妥協。



這就是老美的本性，自私自利，刻薄寡恩，翻臉不認人。正如中山狼一樣，有求於人的時候，不惜放低身段，甜言蜜語，一旦不再需要求人，便會極速變臉，反噬一口。當年美國受到金融海嘯重創，無計可施之下，時任國務卿希拉妮等華府高官不得不上門要求中國「風雨同舟」，但當中國大筆大筆購買美債，助其渡過難關之後，美國立即過河拆橋，反過來遏制中國，圍堵中國。



在朝核問題上也是如此，特朗普不斷和中國領導人套近乎，只是因為有求於中國，但當他認為朝核威脅已經解除，不再需要中國幫忙，便肆無忌憚發動貿易戰。按照其說法，「中國正付出龐大的代價，經濟嚴重受損」，頗有洋洋得意的味道。



不過，特朗普也許高興得太早了。聯合國一份報告指出，北韓並沒有放棄研發核武和彈道導彈，只是分散武器組裝和測試地點，確保不會遭受外國軍事行動摧毀。這並不奇怪，金正恩是聰明的領導人，知道核武及導彈是其安身立命的護身符，不可能完全放棄，他更知道美國根本信不過，中國才是真正靠山，他短短一年內四次訪華，已足以證明中朝關係穩如磐石。特朗普自認已經收服北韓，與金正恩「墮入愛河」，可以拋開中國了，這只是一廂情願而已，沒有中國的幫忙，朝核問題恐怕永遠也解決不了。還是孔子說得對，以德報怨是不行的，以直報怨才是正道。美國反覆無常，出爾反爾，中國過去已經吃了太多虧，現在該是徹底丟掉幻想的時候了。