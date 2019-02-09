特朗普與金正恩舉行峰會，最理想的地點是中國，一來地理靠近，二來保安可靠，三來中國是美朝關係走向正常化的最大功臣。然而，特金第一次峰會在新加坡舉行，第二次峰會則確定在越南舉行，很多人好奇的是，為何是越南而不是中國？



在哪裏舉行峰會，當然大有學問，第二次峰會選址越南，美朝雙方各有考量。越南與朝鮮均是共產黨執政的社會主義國家，而越南在八十年代後期學習中國改革開放，成績有目共睹，去年經濟增長百分之七，對於同樣希望走強國之路的朝鮮而言，越南堪稱中國之外的另一個榜樣。由於中國與朝鮮的規模相差懸殊，而越南與朝鮮的差別沒那麼大，因此金正恩一早有言，他更想效法越南的改革模式，今次藉高峰會之機，順理成章到越南走一走、看一看，也彰顯其改革開放的決心。



再說了，朝鮮既然要走國家正常化道路，融入國際社會，就必須走出去多見世面，而越南是其上台八年來出訪的第三個國家。如果他總是往中國跑，豈不是予外界離不開老大哥的印象，怎麼展示其領袖風範？



對於美國來說，越南也是對朝鮮的示範，但不是經濟改革的示範，而是外交政策的示範。越南曾與中國友好，靠着中國支持才打贏對美戰爭，獨立後就與中國反目成仇，更打了多年的邊境戰爭，如今因南海主權之爭不時與中國鬧矛盾。同樣，朝鮮也是在中國支持下與美國血戰多年，朝鮮與中國也有領土糾紛及歷史恩怨，美國搞好同朝鮮的關係可以離間中朝，令其擺脫中國影響力，成為美國圍堵中國的一顆棋子，至少是在中美世紀較量中保持中立。



君不見，如今的越美關係比中越關係好，美國軍艦時不時到南海搞事，也是為越南等國撐腰。美國巴不得朝鮮成為第二個越南，着眼長遠，埋下伏筆。