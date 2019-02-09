中國領導人習近平二月三日發表農曆新年講話，特別向「港澳台」同胞拜年。習近平說：「在新的一年，會在全社會弘揚愛國主義、集體主義、社會主義精神，提倡愛家愛國相統一，讓每個人、每個家庭都為中華民族大家庭作出貢獻。」



踏入己亥豬年，兩岸關係走向如何，值得關注。習近平提倡「愛家愛國相統一」，北京方面似乎對「和平統一」仍持審慎樂觀態度。台北方面，攸關政權移轉的總統大選提名作業即將啟動，可以預見，選舉議題主軸必然是「拒統抗中」。



今年兩岸領導人元旦時針對「一國兩制」隔空交鋒後，兩岸僵局已達到冰點。一月一日蔡英文發表元旦談話，提出「四個必須」，呼籲中國大陸，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重二千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異；必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。她又說，九合一大選，是對執政者一個最嚴肅的檢驗，但這場選舉的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓。



翌（二）日，習近平出席《告台灣同胞書》四十周年紀念大會，發表題為《為實現民族偉大復興，推進祖國和平統一而共同奮鬥》的重要講話，提出五項重大政策主張，包括攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索兩制台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎以及實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。



習近平把「九二共識」說成是「一國兩制」，蔡英文隨即反彈，表示絕對不能夠接受「一國兩制」，亦呼籲台灣各政黨不要再談「九二共識」。國民黨主席吳敦義卻是這樣回應：兩岸和平發展最重要基礎就是「九二共識」，中國國家主席習近平所提的「一國兩制」與「九二共識」無關，只是習近平個人對於未來的期待與追求目標，但蔡政府卻有惡意，故意將兩者連結起來，國民黨的原則就是「九二共識、一中各表」，也就是「兩岸各自治理，主權無法分割」。按照目前的政治情勢發展，吳敦義如果參加總統選舉仍然持此一論調，必敗無疑！



蔡英文自從與習近平隔空交鋒後，民望回升，參加二○二○大選，爭取連任，民進黨內已無雜音。民進黨的競選策略必然是藉機升高兩岸衝突，「拒統抗中」必然成為選戰議題主軸。習近平的「一國兩制台灣方案」，凝聚了「台灣共識」，就是不要「一國兩制」，也成為民進黨的活命草！