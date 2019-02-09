這個新春暖笠笠，年初三更錄得接近攝氏廿六度的高溫，打破歷史紀錄。隨着全球暖化加劇，英國氣象局估計，地球正值一八五○年以來最和暖的十年。有研究更指出，南極在○九年到一七年間，每年平均融冰二千七百八十億噸，六倍於七九年到九○年間每年融冰四百四十億噸，海平面不斷上升，引發的反常天氣愈演愈烈。香港日後還有沒有冬天？今年會否受到比山竹更強的颱風吹襲？無人說得準。



為應對氣候變化，近二百個國家在四年前簽署《巴黎氣候協定》，要求各國減低碳排放，長遠目標是把全球平均氣溫升幅限制在攝氏一點五度之內。可惜事與願違，數據預測未來五年的全球平均氣溫將上升攝氏一度至一點六度，超過《協定》訂下的目標。專家警告，全球再不致力減排，後果不堪設想。



中美作為全球兩大碳排放最多的國家，減排責無旁貸，但商人出身的特朗普一直不信全球暖化那一套，更直指是騙局，旨在打擊美國工業云云，年前更索性退出協定，可謂不負責任。中國同樣好不了多少，國家領導人雖然三令五申願意遵守減排協定，承擔大國責任，無奈上有政策、下有對策，地方胡亂排放依然禁之不止，水土空氣污染依然嚴重，單是霧霾問題至今無解，已知減排在中國說易行難。



至於香港，減排一樣光說不練。別看港府高官天天高喊環保，又定下形形色色的減排指標，其實無非敷衍。香港碳排放主要來自發電和運輸，單計發電已佔七成排放量，環保團體曾提出徵收碳稅，但港府哪敢向電力公司動刀？而隨着私家車增長率年年大幅上升，當局推動電動車卻有欠積極，更令人質疑減排有多少誠意。環保團體預期，到了二○二三年，本港人均碳排放目標與國際目標將進一步拉遠，相距達七成八，正是港府不作為的恥辱明證。