世界五大電訊設備商之中，中資企業華為的技術水平排名第一，中興通訊則排在第四或第五，端賴你依據哪一種評核準則，但是兩家中企都肯定在五強之內，華為居首殆無疑義。



以發展時間去計算，第一名和第二名的技術差距大約是一年，在高新科技世界技術差距相差一年說多不多，說少也不少。怪不得華為創辦人任正非氣定神閒，說其他國家經過一番折騰之後，最終可能還是要選購該公司的產品，不買是他們的損失。



自中美兩國開展貿易戰以來，最流行的調調兒是說美國多年來處心積慮要截殺中國高新科技發展，故這一仗無可避免，也沒妥協餘地，必須要對美一硬到底！響亮的口號容易振奮人心，但也容易沖昏頭腦，故喊出來之前要慎之又慎。



若說美利堅處心積慮對付中國高新科技，為甚麼會讓中資企業壯大到世界第一時才出手？養虎還要待虎長大才動手屠宰，不是太笨也太危險嗎？如果華盛頓早有部署，理應在華為的技術剛靠近世界前列時就打擊，要對付這類公司不難，就像當日制裁中興通訊一樣，直接禁運晶片便行，但在貿易戰前，美方卻不介意讓華為、中興坐大。



關鍵的轉捩點是在中美貿易戰，中方用錯了策略，讓美國總統特朗普感覺猶如在牌局上遭人耍弄，惹得他一時性起，便調動所有可用的牌去跟中國一較高下，華為和中興這才因此成為打擊對象。我一直設想，如果中國在去年能適當妥協，穩住美國，為我方多爭取兩年發展時間，說不定華為到時已佔據了世界半壁江山，華盛頓再想對付便難。



內地輿論去年全年都喊着說對美國不怕以硬打硬，但口號雖響，卻完全沒有提供具體致勝方法。貿易戰大半年來，殺敵一萬，自損三千，打仗不打緊，但要打得有價值和有策略才行。