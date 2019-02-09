狗去豬來，車公賜予港人第八十六號中籤「話梅止渴」，解曰「家宅不吉，求財不遂」，雖說是「中籤」，其實完全唔掂。即係咁，一個人如果有勢，則登高一呼，眾山響應，如果一個人在高處，不能呼還是冇影響，而即使呼，卻全無反應，這權勢也就如明日黃花，空餘枯萎，連賞的價值也沒有。



神靈也真有感應，本報為林鄭求得黃大仙「太白撈月」，一睇都知凶多吉少，到頭來一場空；至於沙田區求得車公第八十二號籤，籤文更是直截了當指出「進退難為無定處，恐防患禍與災殃」。



種種迹象顯示，政府施政倒行逆施，空擁金山銀山卻不推行利民紓困的善政，反而想方設法去「虐老」；「民生無小事」的房屋問題，又唔肯腳踏實地去做，一味「明日大嶼」的大吹水，二十年後才「給你一個五星級的家」，可憐劏房戶「度日如年」的望到頸長，甚至「屈到病」都上唔到樓，是以神靈啟示，未來政府施政四個字就係「諸事不順」；林鄭一眾問責高官三個字「勁無能」；做事成效兩個字「唔掂」；未來香港前景一個字「廢」！



如此看來，香港是否「氣數已盡」？一般來說，「氣數」包括「氣」和「數」。「數」可以算出來，因為是屬於客觀部分；「氣」則算不出來，因為是屬於主觀部分。有人說，諸葛亮的神機妙算，指的應該是「數」的部分。



古詩「衞青不敗由天幸， 李廣無功緣數奇」，李廣驍勇善戰，卻難以功成名就，是以說「數奇」，指的是或然率很低依然可以算出來。



「氣」則較抽象，然其在「數」之前，「氣」或許與「時機」有關；為政者若把握不到時機，一味蠻幹與民心違背的事，令親痛仇快，譬如一味放生反中亂港者，長敵志氣使其更放肆妄為，須知妖由人興，妖旺而執政者之「氣」想唔盡都難喇！