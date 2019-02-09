醫院人手出現「爆煲」的情況，反對派中人卻將問題歸咎於新來港人士。「議會陣線」立法會議員范國威、毛孟靜聯同「人口政策關注組」等反對派團體發起聯署，聲言若不煞停內地來港定居每日一百五十個單程證名額，醫療系統將出現「超負荷」情況，要求港府「源頭減人」。



過去亦有不少反對派人士及議員將香港民生問題歸咎於單程證人士，不但捩橫折曲，更分化兩地人民感情。醫療系統出現「超負荷」問題，癥結在於醫護人手不足，將問題推卸給單程證人士是不合邏輯，只會製造社會矛盾。



導致現時醫療人手嚴重不足的不是單程證人士，而是政府規劃失誤。一九九九年港府有財赤危機，因此關閉了二十多間護士學校，護士畢業人數由每年約二千五百人急降至約五百人。二○○三年醫管局為節省開支，推出自願離職計劃，令部分資深醫護人員離職，同年又遇上沙士爆發，往後數年又面對私家醫院挖角，使公共醫院人手短缺。再加上目前香港從外地輸入醫生、護士的限制多多，部分業界人士擔心被「搶飯碗」，保護主義強烈，而政府在對待輸入外地醫護人員問題上，一直畏首畏尾、猶豫不決，令問題不斷惡化。



新來港人士常被社會標籤為「蝗蟲」，但據社會福利署二○一七/一八年的資料顯示，領取綜援個案數中，新移民只佔百分之三，反映新來港人士大部分是自食其力，而且他們大都是年輕一代，可補充本港勞動力，他們當中有七成是工時長的基層員工，可見他們願意刻苦耐勞，並非負累。若將民生問題歸咎於新來港人士，是無視社會現實。



筆者呼籲社會理性面對問題，社會的問題是由港府規劃及政策失誤引起，不應把新來港人士當作代罪羔羊。政府及社會必須對症下藥，着力改善經濟發展及民生配套，讓問題不再惡化。