每到新年，年輕人都特別怕拜年時長輩們的「關懷」，例如：你何時結婚？畢業後打算有甚麼發展？年薪多少？買了房子嗎？網上有教人回應的貼子，有些人乾脆自認一句「廢青」。其實任何時代，年輕人對前途都會焦慮不安，但這年頭無力感真的特別重。對年輕人來說，要達到「成功」距離特別的遠：政府資助的大學學額偏低，升學壓力沉重，加上產業單一化；創業成本風險過高，令敢於追尋夢想的年輕人愈來愈少。



作為周星馳的鐵粉，《新喜劇之王》一上畫就去了戲院支持。有些人批評電影炒冷飯，我倒覺得是星爺敢於自我挑戰的作品，電影比廿年前的經典舊作少了港式笑位，但有更深刻入骨、更反映今天社會競爭之殘酷和人情冷暖的情節。其中一段，女主角如夢送外賣跑到一間電影公司的辦公室，冒昧自薦請求演出機會，卻被老闆贈了一句：「你永遠沒有機會。」如夢再問：「永遠是多遠呀？」老闆再狠狠地回她：「永遠就是從現在到宇宙毀滅。」如夢再問：「那宇宙毀滅之後呢？」……我不是要劇透和寫影評，而是在想：就算競爭劇烈是不可避免，但如何在宇宙毀滅前，給年輕人實踐夢想才華的機會，重燃年輕人向大海喊出：「努力，奮鬥。」的志氣。



學業上，要為年輕人鬆綁，適度增加資助大學學額，特別是銜接副學士畢業後升讀的第二年課程。但更要改變現時學生、家長和社會大眾忽視職業教育的情況，增強技能為主的職業教育的認受性，以及職業教育與學位教育的銜接。讓年輕人按自己的長處和興趣選修不同的科目。學生貸款方面，設立彈性還款制度及提供額外免稅額等，以減輕年輕人的負擔，讓他們累積資本以把握機遇。



產業上，政府要下大決心，改變只靠金融、地產產業單一的格局，要有政策支持新經濟，文化創意和體育產業。政府透過免息貸款，加上項目的篩選和專業指導，優惠租金的始創基地，協助年輕人創業。例如即使是政府銳意發展的電競，但有本地電競業想開設電競館，就出現政府部門不知道就電競場，須申領甚麼牌照的情況。反觀鄰近的深圳，不止有電競，更出現無人機競賽活動。林鄭表示將拆牆鬆綁，但創科局成立多時，仍未拿出需要「拆牆鬆綁」的清單。年初二車公籤文可能反映的，正是政府施政往往「止於概念」而不積極作為的問題。新田不先翻土去石，難以耕耘；食譜無麵粉餡料、不落手去做，難成真餅。欠缺積極作為只會令產業開拓乏力、實業難成。



另一方面，粵港澳大灣區市場機遇雖大，但對很多港青來說，不熟悉大灣區區情往往是難以逾越的門檻，政府應要在大灣區加強對港人的全方位支援，為港人提供一站式的諮詢及申辦服務，銜接兩地社會制度，發揮香港品牌的優勢，有計劃地協助初創港企及青年推廣他們的業務。星爺在電影中很喜歡用新人，多年來造就不少新星誕生，我不猜測星爺的動機，但還是認為此舉值得政府效法的，是思考如何「造星」，讓年輕人和有意創新的人，有更多成為「星」的機會。