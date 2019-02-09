神州觀察：愛滋針劑流市面　慘痛教訓又上演

內地醫藥行業再爆安全危機，上海新興醫藥公司生產的靜脈注射人體免疫球蛋白，被揭某批次逾萬支針劑疑感染愛滋病毒。事件令各界陷入恐慌，輿論質疑當中存在嚴重監管漏洞，血的教訓再多亦不能換回百姓的生命健康。



江西一名初生嬰兒日前被發現對愛滋病呈弱陽性反應，順藤摸瓜之下追查到了上海新興醫藥公司。須知免疫球蛋白乃是從人類血漿中分離提取而來，因此採血過程至為重要，而據內地免疫學專家推測，應是相關過程出了紕漏。也有專家認為，不排除是血漿在生產加工過程中違規操作所致，總之不管怎麼說，這都是一起重大安全生產事故，必須嚴格排查。



眾所周知，內地近年醫藥產品、醫療事故不絕，每每令民眾防不勝防，甚至需付上生命代價，教訓可謂深刻。愛滋病毒感染事故屢見不鮮，像去年貴州就有兩歲男童不幸中招，前年浙江省中醫院亦有五人感染，悲劇皆因違規操作所致，而當年發生在河南的「愛滋村」事件更是令人聞之色變。奈何事故一發再發，警示作用卻微乎其微，問題到底出在哪裏？



說到底，無非是當局的監管力度不足，以及醫者沒有父母心，藥商唯利是圖，喪失了社會責任。拿涉事的上海新興來說，其母公司乃中央直管的國有骨幹企業，更是國家血液製品定點生產企業，屬於壟斷經營，財源應有絕對保障。然而就是這樣一家公司，卻爆出針劑感染愛滋病毒醜聞，怎不叫人心寒。尤其是血液製品，一定要具備極嚴的管理監控機制，稍有閃失便是人命關天的大事，半點馬虎不得。



更叫人擔心的是，不止是醫藥行業，內地眾多行業普遍存在安全生產問題，當中不少大型或壟斷企業更是帶頭作惡。試想連這種「躺着賺錢」的國企亦無良至此，一般小企業為了榨取利益，又會怎樣的不擇手段，胡作非為？



面對種種大型公共危機，當局亦頻頻上演公關災難，每次事發後，各路人馬風風火火奔赴涉事單位調查已成慣例，領導們總是批示再批示、強調再強調，煞有介事問東問西，唯獨平時不見人影。接着便是各種粉飾太平、安撫人心的解畫，以避重就輕、模棱兩可的語氣搪塞民眾，譬如「理論上」、「一般情況下」、「機會不大」都成了語言偽術。



以目前的醫療技術水平來說，感染愛滋就幾乎等於判了死刑，而其所造成的社會恐慌亦非一般安全事故可比，然而當局卻樂觀地指，即使注射了受污染針劑，亦難感染病毒。如同因監管不足致肆虐神州的非洲豬瘟，當局仍鼓勵民眾放心吃豬肉，安全意識之低令人震驚。