世界視線：美首富慘遭勒索　媒體戰精彩紛呈

全球首富、美國電商「一哥」亞馬遜創辦人貝索斯最近有點煩，他最近跟結婚逾廿載的元配離婚。就在兩人離婚的同一天，小報《國民問詢報》刊出貝氏跟「小三」、一名電視新聞女主播的露骨情慾短訊，一時間成為全國人民茶餘飯後的熱門談資，然而名人八卦背後，卻抓出美國媒體之間一場熱戰，甚至背後隱隱約約出現總統特朗普的影子。



作為IT界傳奇人物，私人訊息居然被「唱通街」，貝索斯第一個反應不是「尷尬」，也不是「恐慌」，而是「震怒」，其持有的《華盛頓郵報》也展開調查報道，指稱《國民問詢報》對貝索斯感情生活的報道，背後帶有政治動機。



就在此時此刻，事情出現了戲劇性的轉折。《國》報的總編輯聯同所屬美國傳媒公司（AMI）的一位高管，向貝氏「攤牌」並提出交換條件，稱手頭上有更多貝氏跟情人的「精彩」照片及影片，《華郵》如不撤回報道並發信證明《國民問詢報》的清白，這批影像資料將很快公諸於世。



《國》報這一下可說踢中了鐵板。換了尋常富豪，多數選擇息事寧人，可是貝索斯卻在網上公開AMI的信件，並強調絕不會屈服於敲詐勒索。AMI此前還振振有詞，強調貝索斯是名人，他的事情就是眾人的事情；而對於亞馬遜的股東以及《華郵》的讀者亦有權知道，「貝索斯先生道德判斷力低落」。如果大爆貝氏緋聞當真是「新聞判斷」，AMI哪需如此大動干戈。



眾所周知，AMI行政總裁佩克跟特朗普的關係密切，一六年《國》報曾透過特氏前私人律師科恩買下《花花公子》前模特兒的獨家版權，取得她聲稱跟特朗普有婚外情的故事，但最終未有刊登報道。至於特朗普本人，更從不諱言對《華郵》及貝索斯本人的憎惡，曾多次宣稱亞馬遜從美國郵政服務提供的數十億美元補貼獲益，大佔納稅人便宜；而《華郵》則是特氏口中的「假新聞」。如今的問題是，佩克去年跟司法部達成協議，換取免被起訴，一旦被揭發今次報道真的有「政治目的」，隨時吃不了兜着走。