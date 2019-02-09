產評：貿易談判變數多　香港經濟挑戰大

近日天氣暖和，有如春回大地，然而投資市場氣氛依然寒氣逼人，港股豬年開市快「落」，反映人心虛怯，新春氣氛大打折扣！



事實上，距離中美貿易談判不足三周，美方態度時刻在變，打擊投資者信心。只怕談判拖得愈久，變數愈多，在貿易戰拖拖拉拉之下，展望豬年香港經濟挑戰巨大，港人要好自為之。



短期內，美國貿易代表將啟程到中國繼續談判。明顯地，愈接近期限，雙方角力愈見緊張，股市波動難免。觀乎目前美國經濟整體上尚穩，失業率回升但仍處低位，加上聯儲局暫緩加息，且會檢視縮表路徑，在貿易談判這段關鍵時刻，此舉誠然可為美國帶來更大的談判本錢，為總統特朗普在下半年籌備競選連任活動爭取更大的政治籌碼。



反觀中國製造業數據已跌入衰退區域，首季經濟數據展望難以樂觀。若然中國在談判上再讓步，意味要加大力度開放市場，本土企業如何應付外來競爭，不無疑問。若然雙方各不退讓，在全球經濟增長放緩下，美國經濟亦難有金鐘罩，今輪上升周期可能會加速完結；至於中國經濟就更不用說，要「關門食草」並非危言。如是者，全球兩大經濟體基本面堪憂，屬外向型經濟的香港，必然進一步受衝擊。



目前最樂觀估算，是在限期前中美就貿易問題達成原則性協議，其他細節容後再落實，至少可避免再互相加徵關稅令兩國關係惡化。惟最惡劣的情況，乃雙方在深層次如結構性改革、知識產權、技術轉移等方面僵持不下，致使談判不歡而散，雙方繼續互加關稅，中國經濟持續受打擊，金融系統性風險一觸即發。



所謂做最壞打算，作最佳準備。危局當前，中國已採取多項貨幣及財政政策措施，以穩定經濟和防範金融體系風險。不過，香港去年末季出口增長已開始明顯放緩，今季很大機會進一步下跌。更令人擔心的是，內地經濟轉差，促使消費模式轉變，來港旅遊和投資的資金來源亦會相應減少，極受資金流向影響的港股和樓市勢受衝擊。難怪國基會亦響警，香港經濟風險正在增加，預計今年要保住增長百分之三甚具挑戰性。



眼前豬年港股開市跌盪收場，正預示香港經濟環境危機四伏。有謂居安思危，思則有備，有備無患。如何支持企業、保障就業、穩定經濟，乃當務之急。若然港府繼續漫不經心，一旦外圍經濟形勢急轉直下，演變成奇災巨禍，只怕悔之已晚！