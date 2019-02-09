正論：醫界壁壘不打破　人手短缺雪上霜

踏入豬年，公立醫院人手荒依然鬧得不可開交，年初三急症室求診人次再度攀升，病床使用率超過百分之百，隨之而來是醫護人員怨氣沖天，病人看診時間不足，被迫睡走廊、瞓洗手盆底，沒完沒了。可以毫不誇張地說，公營醫療系統瀕臨崩塌，人手不足的問題不通過增加人手解決，所有人都只會是輸家。



如何增加醫生人手？港府最常說的是增加醫科生學額，提高薪津挽留人才，但都是隔靴搔癢。當局估算，現時本港最少欠五百名醫生，至二○三○年將欠逾千名，這是保守數字。有學者引用新加坡每千人口有二點三名醫生作出比較，香港起碼欠三千名醫生，十年後更欠近四千名。如此龐大的缺口，單靠增加醫科生學額和挽留人手，根本不切實際，而且遠水難救近火。



面對社會要求放寬引入海外醫生的呼聲一浪高於一浪，香港醫學會高層亦不得不鬆口同意有限度放寬註冊機制，例如延長公院簽約年期，豁免部分專科醫生只取得較少津貼的實習期，但不忘強調長遠還是要靠香港訓練醫生解決問題，而且無意改變艱深的執業試制度。特首林鄭月娥口徑一致，說引入海外醫生爭議大，為放寬執業關上大門。



事實上，海外醫生僅佔本港整體一萬四千名醫生約百分之一，當中在公院工作的有限度註冊醫生更少。本港醫生收入位處世界頂尖水平，本應不難吸引海外人才，最大阻力顯然來自醫委會的執業試，不僅內容艱深，動輒以專科極罕見病例考核非專科醫生，而且報名手續繁瑣，與其說是確保海外醫生質素，不如說是刁難和排外心態作祟。



引入海外醫生解決人手荒真的是洪水猛獸嗎？當然不是。以新加坡為例，當地設有「名單制」，只要獲官方認可的院校醫科畢業生就有資格成為「有條件註冊」或「臨時註冊」醫生，不用考取執業試。港府言必倣效新加坡模式，為何在這方面不實行拿來主義呢？由急症室逼爆到病床使用率滿瀉；由專科排期到手術排期動輒以年計，公院人滿之患愈演愈烈，隨着人口老化加劇，醫護人手不足又不斷惡化，未來情況不可能好轉，醫療事故勢必無日無之。人們不禁要問，到底醫界利益重要，還是病人福祉重要？



與此同時，醫管局疊床架屋，肥上瘦下，不斷要求前線醫生花大量時間應付無謂的文書工作，也是人手荒雪上加霜的主因；港府對此視而不見，見而不理，更是施政無能樣樣廢的典型。像最近港府加碼五億元安撫公院醫生，錢花了，但除了增加醫生加班津貼，人手荒有解決過嗎？



有競爭才有進步，適度開放市場，引入海外醫生，徹底改革醫管局，這才是為香港長遠利益着想。試想想，哈佛、牛津、劍橋以至清華、北大的國際排名都比香港院校高很多，其醫科畢業生的水平真的會比香港差嗎？奈何醫界保護主義牢不可破，林鄭自稱「好打得」卻未打先投降，人手荒只能年復年地拖下去。