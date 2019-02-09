功夫茶：港珠澳橋又逼爆　基建亂象無盡頭

尋日年初四，正好應咗「假又放完，錢又使晒，工又要返」嘅經典電影對白，之但係假未放完又點吖，如果閣下咁蹺喺港珠澳大橋滯留，幾粒鐘進退不得，一樣谷到成肚氣嘅咋！



唔係講笑。踏入豬年咁耐，大橋口岸塞足咁耐，尋日過關人潮繼續逼爆，口岸大樓外打晒蛇餅，記者親身測試從珠海口岸過關返香港，結果排團體通道條隊，足足花咗近個半鐘至成功過關，期間有旅客懷疑因排隊問題大起爭執，簡直係沒有最混亂，只有更混亂。



咪以為過完關就返到家鄉吖。旅客一出閘去到候車大堂，先至係噩夢嘅開始，事關穿梭巴士售票系統上晝突然跪低，售票及換票功能全部停止運作，仲要由朝早搞到中午都未修妥，正當大批旅客鼓譟之時，現場突然傳出廣播話有免費穿梭巴坐，於是乎有人打尖，有人衝過封鎖線，十足十打仗咁款，冇人踩人都算係好彩咯。



講真，市民經港珠澳大橋出入境，唔單止係耐力嘅考驗，更加要有番咁上下膽識。又係尋日朝早，香港口岸旅檢大樓突然警鐘狂鳴，仲閃晒紅燈，大批消防員趕到現場，如臨大敵，雖然後來證實只係虛驚一場，但旅客嚇都嚇到鼻哥窿冇肉喇！



真係唔講猶自可，一講把幾火，港珠澳大橋通車眨吓眼近四個月，至今仲係三日一小亂，五日一大亂，唔係穿梭巴士不足，就係垃圾堆積如山冇人理，再唔係就洗手間污水長流「遊人止步」。運輸及房屋局局長陳帆當初唔係話要「磨合」嘅咩，家陣磨咗咁耐，照計應該順滑過佢老人家個光頭喇，下話？難為財爺劏房波之前仲好意思話打造「大橋遊」，你話係咪笑大人個口吖。



所以話，特衰政府廢官連講廢話都廢過人，來來去去嗰兩三道板斧，大型基建啟用倒瀉籮蟹，次次都話要時間「磨合」，港珠澳大橋係咁，廣深港高鐵香港段係咁，連中環灣仔繞道亦唔例外。至於好似沙中線一類嘅豆腐渣工程，延誤超支唔在講，鋼筋被剪、石屎剝落、施工紀錄不翼而飛……醜聞更加係鑊鑊新鮮鑊鑊甘，呢個時候官老爺唔單止從冇問責下台，更從冇檢討監管失職，反而轉身射個三分波，強調一日唔安全，一日唔通車，作「愛民如子」、「先天下之憂而憂」狀，喂，使唔使市民夾錢送個萬民傘過你吖！



一滴水睇穿整個世界，一條橋睇穿港府廢柴。九七前嘅大型基建，無論係海底隧道抑或機場，至今依然硬淨，近年落成嘅就甩漏多到攞你命，成日話港產官僚一蟹不如一蟹，真係唔到你唔信！