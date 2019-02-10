功夫茶：庇奸護淫犯眾憎　律政司有口皆悲

各位觀眾，又到咗「功夫茶之友」、律政司司長鄭若驊登場嘅時間。不過今次唔使勞煩大家出手掟臭鞋臭雞蛋，事關行家一出手，打到佢有氣冇碇抖，大狀直線抽擊一語中的，「官底驊」發再大官威，反再多白眼都冇用。



律政司「放生黎智英，唔告梁振英」，大宅僭建告老公唔告自己，本港司法核心價值淪為偏心價值，全城一致鬧爆，大律師公會副主席蔡維邦尋日亦開腔炮轟，強調律政司喺決定係咪起訴某啲人時，欠缺公開同透明度；特別係嗰啲「社會顯赫人士」，律政司不合理地拒絕起訴，會令市民對整個刑事法律制度是否公允產生質疑咁話。



畫公仔唔使畫出腸，梁振英涉及UGL一案，律政司一句「證據不足」就輕輕放過，至於到底咩係「證據不足」，律政司講嚟講去都係含糊其詞，諱莫如深，結果自然係授人以柄。最離譜嘅係，官底驊一度「僭建」檢控新準則，聲稱涉及律政司人員犯案先至需要尋求獨立大律師意見，其餘案件一概由律政司作出決定，更加令到輿論嘩然。



咁當然喇，律政司起訴過程「欠缺公開同透明度」、「不合理拒絕起訴」，又點止UGL案咁簡單？漢奸黎前年出席六四祈禱會後，涉刑事恐嚇兼粗口辱罵進行正常採訪嘅東方報業男記者，「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，整個過程有片為證，吟詩都吟唔甩，點知事發至今二十個月，東方及受害記者先後十一度去信追問辦案進度，律政司唔係帶人遊花園，就係官話廢話連篇，再唔係就睬你都傻，分明想側側膊唔多覺，搞到申訴專員都忍唔住拍案而起，怒斥律政司嚴重違反十四日內必須回應嘅服務承諾。



一個巴掌拍不響，漢奸黎之所以能夠橫行無忌，隻手遮天，講到尾都係有律政司大大把保護傘撐住。漢奸黎公然恐嚇記者，至今固然毫髮無損，佢老哥被指黑金禍港、策動佔中，亦統統唔使上身。至於壹淫媒歷年來觸犯《淫褻及不雅物品條例》被判罪成嘅快勞「厚過電話簿」，當局次次都係高高舉起，輕輕放下，淫媒罰款當成本，更加不在話下。漢奸黎有恃無恐，聲稱「唔怕坐監，最怕洗廁所」，就係睇死冇人奈得佢何。有人話古代「鐵券丹書」最多都係免死三次，漢奸黎嘅現代版「鐵券丹書」卻有如空白支票，任填唔嬲，香港所謂法治社會，仲人治過古代封建王朝，認真該煨。



咁就難怪律政司庇奸護淫唔單止「有口皆悲」，直頭係「仙怒人怨」。黃大仙對豬年香港法治批賜「王允獻貂嬋（蟬）」一籤，若驊雖無貂蟬之貌，其隻手遮天、禍港殃民卻有過之而無不及，再咁落去，香港禮崩樂壞、法治淪喪，唔慌有運行！