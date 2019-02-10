世界視線：殺記者無頭公案　聯合國難懲真兇

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉被殺案，聯合國特別調查團隊上月前往卡氏遇害的沙特駐伊斯坦布爾總領事館搜證，日前發表調查報告，指沙特政府官員涉及兇案，是有預謀行事，事後又阻撓聯合國人員進入該領館搜證，且有毀滅證據之嫌。這案最終調查報告將交予聯合國人權理事會。亦有美媒指出，美國國安局兩年前曾截聽沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼與親信對話，命令要帶卡氏回國，若不從就給他一顆子彈，案件誰是幕後主腦呼之欲出。



雖然美國與土國傳媒先後舉出證據指證沙特王儲下格殺令，美國中情局亦直指王儲是案件黑手，特朗普卻一直維護王儲，稱真相可能永遠沒法知道。可笑是人所共知美國與沙特有千億美元軍火交易，石油業務更是令特氏無可抗拒，這次不但是見錢眼開，而且是隻眼開、隻眼閉。參議院跨黨派雖然提案要求華府制裁沙特，減售軍火，但對這個商人總統顯然毫無作用。



特朗普小罵大幫忙，沙特有恃無恐，面對國際排山倒海的輿論壓力，但求有所交代，象徵式檢控涉案十一人，沒有公開身份和名字，案件進展亦諱莫如深，外界完全蒙在鼓裏。更重要的是，沙特王儲依舊與法律制裁沾不上邊。根據國際法，土耳其有權拘捕及起訴在領館行兇的人員，但實際執行若沒有沙特配合便很困難，涉案者老早回國，也不會去土國自投羅網，而沙特明言拒絕引渡要求。最終卡案在沙特判決如何，是否罪有應得的人都伏法，大家心知肚明。沙特王儲在國內地位依舊鞏固，更可藉卡舒吉下場殺一儆百，讓異見者噤若寒蟬。



剩下來只有看聯合國人權理事會能否就卡案追究責任，但聯合國實際效力大家心裏有數，美國去年已退出該會，所持理由正是不滿該會容許人權狀況備受質疑的國家加入，如中國、古巴、委內瑞拉甚至這次事件主角沙特，美國駐聯合國前代表黑莉更曾嘲諷人權理事會是侵犯人權國家的保護者。沒有世界警察加持，人權理事會淪為口水會，不能期望為卡氏討回公道。