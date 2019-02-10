神州觀察：百度百毒成禍害　整治先打保護傘

內地官媒人民網日前高調推出「三評百度已死」的系列評論，對長期作惡多端的百度予以嚴詞抨擊。百度令人髮指的禍國殃民行為，不僅在民間成眾矢之的，更令全社會深惡痛絕。



事件源於有媒體人近日發表「搜索引擎百度已死」的網文指出，百度搜索結果一半以上會指向「百家號」等百度自家產品，而百家號充斥大量營銷和質量低劣的內容，導致百度搜索結果的內容質量大幅下滑，讓百度搜索已經「死亡」。文章引起輿論關注，人民網隨後發表「三評百度已死」系列評論，痛批百度從根本上違背其作為公共搜索引擎的初衷，認為類似百度這樣的企業，只在乎企業利益、不注重公共效益的做法，無異於竭澤而漁、飲鴆止渴，不僅失去用戶，而且觸犯眾怒，注定無法持續。



有分析指，人民網系列評論可視為當局即將全面整治內地網絡的前奏。而治理網絡，則必須先嚴打百度。眾所周知，近年中國網絡亂象叢生，百度「貢獻」最大，無論教育、旅遊、地產等，只要有百度介入的領域，不是充斥黃賭毒、封建迷信、恐怖暴力等內容，就是虛假廣告滿天飛，不但禍害百姓，自己亦官非纏身，臭名遠揚。



事實上，多年來百度搜索、百度地圖、百度外賣、百度新聞、百度音樂，百度旗下每個產品幾乎沒有一個是乾淨的，可以說都充滿欺詐與陷阱，包括當年的魏則西事件、血友病吧及莆田系競價排名等醜聞頻爆。所被揭發騙案，宗宗件件都見證了百度集萬惡於一身、贏一家之利的醜陋本色，百度創辦人李彥宏也因此被封為網絡「騙子首領」。



不可思議的是，百度利用搜索壟斷地位，罔顧商業道德、社會責任，屢屢做出違法亂紀、天怒人怨之事，千夫所指之下，雖然當局無數次約談、通報、譴責，換是其他民企，早已身敗名裂，但百度卻能繼續肆無忌憚的作惡，只有一種解釋，其背後有着巨大「保護傘」。



長期以來，監管部門對百度作惡一直採取小罰大幫忙的做法，表面上約談，私下卻放縱，根本就沒有阻嚇作用，如果監管部門在百度作惡之初便嚴厲處罰，百度怎麼可能如此野蠻生長，害人無數？如按照現有的壟斷法，百度也應被拆分，但當局至今仍沒有態度，令人懷疑百度後台是利益集團，一起瓜分人血饅頭。



慶父不死，魯難未已。只要保護傘不除，百度就難以改變罪惡的本質。不過官媒一連三日炮轟百度的迹象顯示，臭名昭彰的百度，現在已是過街老鼠，人人喊打，當局對此不得不予以高度重視。而即使有關方面對社會輿論置之不理，繼續包庇百度，民眾最終亦會向百度說不，拒絕使用百度，以市場力量懲罰百度。