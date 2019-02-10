正論：不怕盈餘吹淡風　最怕港府不作為

農曆新年假期轉眼結束，打工仔收拾心情上班，港府亦要為即將發表的財政預算案做好準備。在高官刻意大吹淡風之下，稅務團體亦來湊熱鬧，估計今年財政盈餘只有四、五百億元，反對無差別派錢。社會上下同聲唱淡，無非想降低市民期望，為刻薄寡恩的守財奴政府製造下台階。



眾所周知，港府於上個財政年度錄得破紀錄的一千四百億元盈餘，惟財政司司長陳茂波以「理財新哲學」為由拒絕全民派錢，結果激起滔天民怨，不得不跪低推出「關愛共享計劃」補漏拾遺，無奈廢官本色難改，因為安排混亂、手續繁複、費時失事，派錢派到天怒人怨。稅務學會前會長王銳強昨日批評，派錢做法太複雜，不贊成年年派錢，建議政府全面檢討稅制，加大免稅額，簡化扣稅安排，並投資在醫療、安老及房屋等方面。



類似說法並不新鮮，早前行會成員兼立法會議員黃國健亦曾提出以「精準扶貧」代替「大派錢」；陳茂波更多番強調環球經濟不穩，要做好「撐企業、保就業、穩經濟」，擺明叫市民繫好安全帶，不要指望港府大手筆派糖，更不要指望全民派錢。



其實，經濟周期有起有落，有升有跌，正常不過，沒有人反對審慎理財，也沒有人反對量入為出，但凡事必須靈活變通，因時制宜，適可而止。須知港府坐擁過萬億元財政儲備，富可敵國，即使今個年度財政盈餘減少，並不代表沒有盈餘，何況盈餘多寡，對香港根本沒有影響。港英年代一直以十二個月政府開支作為財政儲備的指標，而目前的財政儲備已足夠港府運作數年，在這樣的情況下，高官仍不斷強調財政儲備愈多愈好，恰恰暴露其無知與無能而已。



也許有人會說，派錢只能收一時「沖喜」之效，不能解決長遠問題。沒錯，派錢確實解決不了長遠問題，但除此以外，港府還能做甚麼呢？還有甚麼作為呢？對基層市民而言，有錢派總好過無錢派，甚至是久旱逢甘露；對中產市民來說，一視同仁派錢，總好過厚此薄彼、分配不均。畢竟財政盈餘再多，儲備再豐厚，鎖在夾萬也不過是數字遊戲，沒有意義。



最諷刺的是，港府庫房水浸，貧窮人口卻有增無減，目前已達一百三十多萬之眾，貧窮率逾百分之二十，平均五個港人一個窮，在職貧窮、老年貧窮、跨代貧窮愈演愈烈。港府愈扶愈貧，證明有錢也辦不了事，扶貧措施徹底失敗，甚至連最貧窮的長者都要打劫，推出虐老政策與民為敵，這不止是香港的悲哀，簡直是香港的恥辱。



財聚則民散，財散則民聚。本港社會問題千頭萬緒，民生維艱，港府既不懂得投資未來，更不懂得將產業做大做闊，一味守着金山銀山而無所作為，甚至胡作非為，倒不如效法澳門政府年年派錢，起碼能讓市民消消氣。車公靈籤警示港府切勿「話梅止渴、畫餅充飢」，倘財爺繼續裝聾扮盲，財聚民散的下場必然是港府施政寸步難行。