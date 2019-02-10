德國代表歐盟與俄羅斯合作是合情合理、順理成章的。



事實上，以俄羅斯現時的實力，和今後面對人口老化、人口減少的壓力，已經不可能重複沙俄與蘇聯時代的對外擴張。它只是守着俄羅斯聯邦，不讓美國用各種方法將之分裂。從烏克蘭取回克里米亞半島，主要是保黑海的出海口，也主要因為烏克蘭被美國轉變為親美仇俄。



而俄羅斯出兵敍利亞，本來便帶有巨大風險，目的主要是防止敍利亞繼伊拉克之後變天，與土耳其、羅馬尼亞、烏克蘭以至格魯吉亞一起在南方圍堵，也會助長美國入侵俄羅斯邊疆，特別是北高加索，打開缺口。



因此，俄羅斯之所以出兵敍利亞，是被動的防衞，卻料想不到，美軍在伊拉克不濟，美軍支持的恐怖主義組織或叛軍不堪俄羅斯一擊，使伊朗可以西出，與俄羅斯形成軍事聯盟，掃蕩美國勢力，也迫使美國錯誤地想在土耳其推動政變，卻反而失掉土耳其政府的支持，更有利俄羅斯和伊朗在敍利亞的軍事勝利。



敍利亞之戰出乎俄羅斯總統普京的意料，卻振奮了俄羅斯的軍事和外交勢力，也多了試驗新武器的場所，促成俄羅斯更多的武器出口。再加上敍利亞戰役的轉變，使石油價格回升，俄羅斯在政治、軍事與經濟同時獲得巨大的成功。



這樣的成功，可能使普京有信心用同樣的方法介入利比亞和委內瑞拉。但俄羅斯不同於蘇聯，沒有共產國際的意識形態，也缺乏持續的強實力，這些舉措還只是以攻為守，不是對外作帝國式的擴張。



以德國為首的歐洲，不可能不明白俄羅斯與冷戰時期的蘇聯不可同日而語，它的經濟實力比不上歐盟。不過，德國與歐洲要擺脫美國愈來愈明顯的欺壓與分裂壓力，聯俄會是一個適當的政策。歐洲去核能，能源高度依賴俄羅斯，此所以歐洲不理會美國反對，建設北溪二線和土耳其線的天然氣管道，由俄羅斯供應，但主要是由德、俄雙方控制在歐洲的分銷，撇開波蘭與烏克蘭這兩個親美國家。



德國與歐洲當然還會與中國合作，但俄羅斯近在咫尺，改善與俄國的關係，把俄羅斯納入歐洲，更加有利歐洲復興，抗衡美國與中國。



德俄合作不是權宜之策，而是深思熟慮的舉動。美國以「國家安全」為藉口排斥與俄羅斯和中國的科技合作，德國與俄羅斯卻有長期科技合作協議與機制，並且製作了兩國在關鍵領域合作的路徑圖。特朗普繼續胡鬧，德俄、歐俄的合作會更提速。