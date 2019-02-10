毛皇帝是策略大師，極為重視策略的重要性，說過「政策和策略是黨的生命，各級領導萬萬不可粗心大意」。憑着出神入化的策略運用，毛皇帝領導中共由小到大、由弱到強，打敗無數國內外強大的對手。毛皇帝在運用策略的時候，一刻不忘堅持原則，不忘策略是為原則服務，是要保護和捍衞原則，原則的堅持和實現才是根本和最終目的。



如何將堅持原則和運用策略巧妙結合，毛皇帝積累了豐富的經驗，培訓了幾代領導人。毛皇帝之後，中共開拓的事業、面對的國內外環境和強大對手，更複雜、更狡詐，要勇闖難關，戰而勝之，要求中共將堅持原則和策略運用很好的結合起來，難度更高。眼下這場中美貿易戰、國運戰就是嚴峻考驗，雙方力量頗為懸殊，敵強我弱，其差距與當年抗戰勝利後的國民黨和共產黨類同。



那時國民黨老蔣早已認定，經過抗戰壯大起來的共產黨已是心腹大患，必除之而後快。中共和毛皇帝也早已知道國共生死對決不可避免，自己且處下風。鑑於對國共之爭的本質了解，對中國革命要推翻國民黨統治的原則堅持，對雙方力量懸殊的冷靜分析，中共制訂的堅持原則和運用策略的總方針如下：



一是對老蔣發動內戰不抱幻想；二是積極做好準備；三是用革命的兩手對付反革命的兩手，整個過程是談談打打、打打談談，不論是談是打，毛皇帝都能靈活走位，該進則進、該退則退，該硬則硬、該軟則軟。



於是，毛皇帝對老蔣的「重慶和談」欣然前往，用「立足於打的真談判對付老蔣的假談判」，利用一切合法形式宣傳中共主張，爭取各方同情支持，為備戰爭取時間。毛表面上對老蔣要求整編中共軍隊作出讓步，實際上堅持「人民的一支槍、一顆子彈都不能交出去」。



重慶談判時，毛澤東始終以「弱者」身份出現，宴會上高喊「蔣委員長萬歲」。如今的中美貿易戰，北京的打法也是堅守底線，不抱幻想，做好準備，軟硬兩手周旋到底。