儘管中國早已躍居世界第二大經濟體，更是全球第一製造大國和貿易大國，但真正能走出國門的品牌並不多，能與外國人一較高下的企業更是少之又少。華為可謂當中的佼佼者，它不僅早已走出國門，而且在5G等領域傲視全球，在世界品牌五百強的排名更已躍升至十二位，實在難能可貴。也正因如此，美國才會將之視為眼中釘，必欲除之而後快。



早在去年初，美國一份關於全球5G競爭的報告就指出，在尖端技術方面，美國落後於中國，中國在5G商用化競爭中走在前列。由此可見，美國打壓華為並非偶然，而是處心積慮、長期策劃和部署的行動，主要目的就是消滅中國IT創新精神，阻止中國科技發展。至於美國當局強加於華為身上的種種指控，不過是莫須有的罪名，連美國傳媒也坦言沒有實質證據。



成功非僥倖，過去十年華為累計投入近四千億元人民幣研發費用，僅去年就將近九百億元，絲毫不比蘋果公司等世界科技巨企遜色。有耕耘就有收穫，有付出就有回報，目前華為在5G技術上已處於世界領先位置，在亞太新興市場和部分歐洲國家擁有穩定顧客，佔有相當份額。儘管美國不擇手段，動用國家力量並糾集附庸國聯手打壓華為，但有外媒分析指出，封殺行動只會令華為的發展稍為減緩，不會完全止步，預期明年更可躍居全球頂尖的手機製造商。畢竟，中國本身擁有龐大市場，加上其他新興市場，以及一帶一路的助力，華為等中國科技企業仍有很大發展空間，關鍵是必須堅持自力更生，自主研發，不要再仰人鼻息，看人臉色。



前車之覆，後車之鑑，中興被美國封殺即陷入「休克」，教訓實在太深刻了，中國人不可再犯同樣錯誤。須知美國最終目的是要徹底摧毀中國科技產業，昨天封殺中興，今天打壓華為，明天針對其他企業，步步進逼，沒完沒了，中國還能退到哪裏？