美國視中俄為戰略對手，同時左右開弓，結果卻大不同。中方在貿易戰中虎頭蛇尾，一讓再讓，難怪特朗普將對華貿易戰當成政績一吹再吹。但美國對付俄羅斯卻彷彿踢到鐵板，美國退出《中程導彈條約》，俄國也退出。東風吹，戰鼓擂，這個世界誰怕誰？俄方更放言等美國人變「成熟了」再就相關問題進行談判，這是公開羞辱美方的決定「幼稚」，掌管白宮的是個長不大的孩子，如果你是俄國人，不能不為普京的霸氣感到驕傲。



自從普京上台以來，一度被美國踩成地底泥的俄羅斯強勢復甦，在與美國的對峙中絲毫不落下風。當年美國策動烏克蘭顏色革命，俄羅斯二話不說，派兵將克里米亞奪了回來。到如今，烏克蘭的俄語地區控制權盡歸俄手，美國及西方盟友大聲反對又怎樣，經濟制裁又如何，俄羅斯巍然不動如山。



敍利亞戰爭是另一個例子，得力於俄羅斯軍隊力撐，反美反以的阿薩德政權不僅沒有倒台，淪為第二個薩達姆、卡達菲，而且在戰鬥中節節勝利，收復全部失地只是時間問題。美國也派兵參與了敍利亞戰爭，但顯然不是俄國對手，吃了苦頭，否則特朗普就不會急着撤軍，揚言再不要為外國人打仗了。



如今在南美委內瑞拉，美俄又在鬥法。美國一再威脅揮軍委國推翻馬杜羅政權，唯一忌憚者，俄羅斯也。相比之下，對委國投資了數百億美元的中國表現低調，如果你是小國，要找大哥保護，在中俄之間選擇誰，不言而喻。



俄國經濟體量僅相當於一個廣東省的規模，與美國不可同日而語，外交強硬的底氣何來？普京一早指出：俄羅斯有三個盟友，分別是俄國的海陸空軍。的確，一個國家要不被別人欺負，贏得全世界包括對手的尊敬，就是要靠自己的實力，靠自己的軍隊敢打敢拚敢流血，始終，在戰場上贏不到的東西，也不可能從談判桌上贏回來。