特區政府坐擁逾萬億元財政儲備，但香港的民生問題如房屋、醫療、福利，幾乎都是「痼疾」，沒有解決的良方。以林鄭為首的特區高官，「民生無小事」唸唸有詞，他們究竟是否知道「民生」何解？民生就是人民的生活，攸關人民的生計，社會的生存。



香港是一個人均年收入超過四萬美元的已開發地區（發達地區），貧富懸殊卻冠絕全球，超過一百萬人生活在貧窮線下，老年貧窮和隔代貧窮尤為嚴重。超過廿八萬低收入戶輪候公屋，政府說平均輪候時間要五年半，實際卻是五到十年，而平均每年公屋建屋量不到兩萬個單位。林鄭的「明日大嶼」計劃只是「塵世天堂的預約」，天堂猶未至，輪候公屋的人卻在地獄輾轉呻吟，更不要說這個大白象工程是「擔沙塞海」，債留子孫！說到醫療問題，不就是人手問題嗎？不就是有錢好辦事嗎？林鄭說當局從不鬆懈，「但人手很難短期解決，要培訓醫生需要多年時間，當局已增加醫學生數目及護士培訓名額」。原來要從今天起才培訓醫護人員！醫管局主席梁智仁也說「公院超負荷非醫管局能解決」，那麼誰可解決？



原來住在香港這個「發達地區」是壽則多辱，老則該死！長者綜援申請年齡由六十歲提高至六十五歲，日薪一萬元、年逾六十歲的高官竟說：「六十歲仲做得嘢，點解要攞綜援？」乏人照顧、有長期病患的長者輪候政府資助院舍床位，平均輪候時間是三至五年，等不及而死亡的，每年超過五千人。



長者綜援新政策備受質疑，林鄭與建制派密會後用「治大國如烹小鮮」來回應調高申請長者綜援年齡政策不知情的說法：「難怪前人說治大國如烹小鮮，但恐怕今日本人作為行政長官，已沒有甚麼機會進入廚房，所以去到一些執行細節，我或許真的不知道，但當我知道這些執行細節令社會產生關注，令一些我很想幫助的基層工人受影響，我便有責任。」真是比擬不倫，引喻失義。



「治大國若烹小鮮」出自老子《道德經》，是中國政治思想史及政治哲學上一句很重要的話，即是治理大國不可輕易擾民，要像煎魚一般，煎到夠熟了才能翻面再煎，否則很容易煎到魚肉破碎而不成魚形。但也不能完全不去翻動，否則魚就燒焦了；也就是俗語說的「慢火煎魚」。從管治哲學角度來說，就是「為政之道以不擾為安，以不取為與，以不害為利，以行所無事為興廢起敝」。林鄭只管政策不問執行細節，又怎會和「治大國如烹小鮮」扯上關係呢？



「民生無小事」，然而當下香港位高權重的「問責官員」空話說盡，而且率多顢頇無能之輩，試問又可以幹甚麼大事！