三年前農曆新年發生的旺角暴亂，火光熊熊，磚頭橫飛，令人歷歷在目。經過中央果斷釋法，港獨政客被掃出立法會，梁天琦等旺暴頭目相繼被收監，港獨氣燄明顯受到遏止。然而百足之蟲死而不僵，多個港獨組織趁着旺暴三周年之際，聯同三間大學學生會在港大集會，期間不斷為坐牢「義士」大唱讚歌，樹仁大學學生會前會長楊逸朗更以粗口辱罵在旁拍照疑為「藍絲」女士。年輕人以醜為美、是非顛倒、聲大夾惡，令人慘不忍睹。



楊逸朗本來名不見經傳，原為輔警的他經過佔中一役「聲名大噪」，翌年被控在立法會大樓外垃圾桶縱火引起爆炸，被裁定串謀縱火罪成，判囚兩年。他去年出獄接受爛果報訪問，聲言「甘做撲火燈蛾」，前途盡毀依然執迷不悟，如今又跟港獨組織沆瀣一氣，還自以為英雄，可悲復可笑。



當然，年輕人之所以有這種偏執幼稚的思想，全拜反對派政客、漢奸黎和爛果報不遺餘力吹噓洗腦所賜，一方面將他們吹捧成英雄，另一方面散播「不守法不等於不尊重法治」歪理。例如另一因旺暴入獄的青年盧建民，早前獲爛果報高層回信「鼓勵」，該高層用「勇往直前，無畏無懼」形容野豬，並以野豬比作暴徒：「你說的不畏強權，不就是拒絕做隻被圈養馴化的家豬嗎？做家豬有食有住，吃飽就睡……」



正如有人質疑，為何坐牢的不是爛果報高層或其子女，而是別人子女呢？為何自己子女做「家豬」，別人子女就要做「野豬」呢？反中亂港集團之自私自利、矯情虛偽、害人害物，由此可見一斑。



說起來，旺暴都已三周年，萬惡之源的佔中更已接近五周年，漢奸黎等幕後黑手依然未伏法，坐牢永遠是一群冇腦衝動的魚毛蝦仔，如果說反中亂港頭目沒有司法保護傘撐腰，誰信？港府還要縱容他們荼毒年輕人到何時？