怪事年年有，今年特別多。台灣也跟香港一般，重視求年運籤，據說當地南鯤鯓代天府特別靈驗，二○一五年求得「武則天坐天」一籤，預示女權掌台，蔡英文會當選總統，此事轟動一時。接下來連續幾年都求得凶籤，對應當地氣運可謂若合符節，但也招來不少網民吐槽，說神明是有心「唱衰」台灣。不知神明是否當真如此靈聖，今年竟來一招問之不告，連求六十籤，卜杯後都沒一籤得到認可，創南鯤鯓代天府三百多年來未有之紀錄。這究竟是巧合，是神明賭氣不說話，還是台灣今年將有甚麼不可告人的大事發生？



這事太有趣，惹起筆者好奇心，由是忽發奇想，何不看看中華民國立國的時辰八字，權當是一個一百零七歲的老人，依命理推算，且論今年是否有何關口，或許便可以看出一點台灣的端倪。命相學玄之又玄，讀者諸君不必認真，大可聊作笑談罷了。



中華民國成立於一九一二年一月一日零時，以天干、地支標示，則為辛亥年，庚子月，丙子日，戊子時。子平學論命是以出生日的天干代表自身，以此論之，中華民國則五行屬火，而八字之中有四水、兩金、一土、一火，五行欠木。水代表北方，在此命中也代表權力，四水包圍一火，自身岌岌可危。



命理學中「財多身子弱」是指虛幻的富貴，中華民國卻是「權多身子弱」，自身承受不起偌大權力，名義上是掌控全中國，政權卻從來不堅固，一九四九年之後，實際上更只剩下台島一隅之地。



水代表北方，火代表南方，水多則寒，弱火抵擋不住便要向南退。事實上，正是由最北方的前蘇聯支持中共一直向南打，最後將國民政府趕到台灣，才能生存下來，這就是強水攻弱火的結果。依此推算下去，台灣的命運又當如何？今年是否真要逢上凶運？明日續談。