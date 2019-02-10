「香港速度」已一去不返！政府施政一味靠拖，樣樣和稀泥，教人完全看不到積極為民的作風，更遑論魄力！派錢四千元拖足一年依然甩甩漏漏；沙中線醜聞愈爆愈有通車無期；基層上樓時間一延再延；違法佔中包括漢奸黎等三十多名搞手拖足四年仍未告；超強颱風「山竹」去年九月襲港，至今將近五個月仍未妥當「善後」冧樹，今後特衰政府如果再提乜鬼嘢「香港速度」，盞笑死人冇命賠！



冇靈魂政府樣樣都愛拖，呢，好似大埔及將軍澳各有原用作興建康體設施嘅土地，惟政府拖足廿年仍未有動工；屯門亦有一幅康體用地拖足廿年才落實發展計劃，惟落成的設施比早前承諾的「大縮水」，被居民炮轟政府「走數」。設施承諾「大縮水」，反映特衰政府對民生「無小事」係「大縮骨」，政府康體部門成日鼓勵市民多做運動，注意健康，之不過在發展康體設施上，又係講一套做一套。



此外，屯門天后路以南的兩幅空地，同為市政局年代的「產物」，本預計興建草地足球場、籃球場、滑板場以及太極廣場，但多年未動工；及至去年，突然獲城規會改變用途作興建公屋，原本逾二萬平方米土地，僅保留小部分建康樂設施，原定設有的滑板場和太極廣場等又被「走數」。



特衰政府好話說盡，康文署成日話致力推廣「普及體育」，可恨政府吹水就無敵，一味「縮骨」加「走數」，試問有幾着重康體設施？有地都拖足廿年未見動工，無賴兼無口齒成咁，政府民望暴跌豈是無因，樣樣拖到日月無光，庸官加懶政，好心唔好再厚顏無恥吹噓甚麼「迎難而上」！



古人說，「習俗移志，安久移質」，風俗習慣能改變人的思想，一種社會風氣一旦形成氣候，就好難改。冇靈魂政府施政習慣拖泥帶水，「香港速度」已隨風遠逝，吾人只好認命。